Conor McGregor bị cấm thi đấu 18 tháng

Ngôi sao UFC Conor McGregor vừa bị Ủy ban Chống doping thể thao đối kháng (CSAD) treo găng 18 tháng, vì ba lần bỏ kiểm tra doping trong một năm.

Theo thông báo của CSAD ngày 7/10, võ sĩ người Ireland không có mặt để nộp mẫu xét nghiệm sinh học vào các ngày 13/6, 19/9 và 20/9/2024. Hành vi này vi phạm quy định "báo cáo nơi ở" trong hệ thống chống doping của UFC, theo đó, các VĐV phải luôn cập nhật chính xác vị trí của bản thân để phục vụ việc kiểm tra đột xuất.

Conor McGregor tại Dublin, Ireland ngày 19/11/2024. Ảnh: Reuters

CSAD cho biết McGregor đã hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra, chấp nhận trách nhiệm và cung cấp thông tin giải thích lý do vắng mặt. Võ sĩ 37 tuổi nói rằng khi đó anh đang trong quá trình hồi phục chấn thương và chưa bắt đầu chu kỳ huấn luyện.

"Dù có yếu tố giảm nhẹ, việc tuân thủ quy định về nơi ở và khả năng kiểm tra đột xuất là điều thiết yếu, để đảm bảo tính minh bạch của hệ thống chống doping", thông báo của CSAD có đoạn.

Cơ quan này giảm thời hạn phạt từ 24 tháng xuống 18 tháng, có hiệu lực từ ngày 20/9/2024, thời điểm McGregor bỏ lỡ lần kiểm tra thứ ba. Điều đó có nghĩa anh sẽ được phép thi đấu trở lại từ ngày 20/3/2026.

Đây là cú sốc mới với tay đấm từng hai lần vô địch UFC. McGregor chưa thượng đài kể từ khi gãy chân trong trận gặp Dustin Poirier tháng 7/2021. Sau ba năm vắng bóng, anh từng lên kế hoạch tái xuất ở sự kiện UFC 303 năm 2024 gặp Michael Chandler, nhưng trận đấu bị hủy do anh chưa hồi phục hoàn toàn.

Giới chuyên môn cho rằng án phạt lần này khiến con đường trở lại sàn đấu của McGregor thêm chông gai. "Anh ấy từng là biểu tượng của UFC, nhưng giờ phải đối diện với một khoảng nghỉ dài nhất sự nghiệp," tờ Marca bình luận.

Chủ tịch UFC Dana White khẳng định chưa có thỏa thuận nào cho sự kiện đặc biệt dự kiến tổ chức tại Nhà Trắng ngày 14/6/2026, đúng sinh nhật Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, McGregor từng nhiều lần bày tỏ mong muốn góp mặt trong đêm thi đấu này, được xem là sự trở lại hoành tráng nhất lịch sử UFC.

Trước khi bị đình chỉ, McGregor đã quay lại chương trình kiểm tra doping của UFC hồi đầu năm 2025 và nộp 4 mẫu hợp lệ. Việc anh chấp nhận án phạt và không kháng cáo là để rút ngắn thời gian chờ đợi và sớm tái xuất cho sự kiện ở Nhà Trắng.

McGregor sinh năm 1988 tại thành phố Dublin, Ireland. Anh là võ sĩ kiếm tiền nhiều bậc nhất lịch sử UFC, nổi tiếng với phong cách thi đấu bốc lửa và tính cách ngông cuồng. Thời 2015-2020, anh từng là gương mặt hút khán giả hàng đầu, giúp UFC phá kỷ lục doanh thu qua các trận đấu với Jose Aldo, Nate Diaz và Khabib Nurmagomedov.

Hoàng An (theo AFP)