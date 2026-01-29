Hưng YênNhà máy Conmik Việt Nam được đầu tư theo hướng công nghiệp hóa, với quy mô lớn và dây chuyền đồng bộ.

Công ty cổ phần Conmik Việt Nam khánh thành nhà máy sản xuất vật liệu chống thấm vào ngày 28/1, tại Khu công nghiệp số 5, tỉnh Hưng Yên. Sự kiện có sự góp mặt lãnh đạo công ty cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Dự án đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược đầu tư sản xuất dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao năng lực sản xuất vật liệu xây dựng trong nước.

Ông Lê Xuân Tiến (thứ ba từ trái qua) - Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, ông Lê Quang Hòa (thứ 5 từ trái qua) - Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, và ông Nguyễn Trường Sơn ( thứ 4 từ trái qua) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Conmik Việt Nam, góp mặt tại sự kiện. Ảnh: Conmik Việt Nam

Nhà máy có diện tích hơn 10.000 m2, được trang bị hệ thống 10 dây chuyền, máy móc tự động hóa hiện đại, tập trung tạo ra các dòng vật liệu chống thấm chủ lực. Trong đó, quy mô sản xuất màng chống thấm gốc bitumen lên đến hơn 3 triệu m2 một năm, màng chống thấm HDPE/TPO là hơn 2 triệu m2 mỗi năm, cùng với gốc PU, Polyurea tương đương 15.000 tấn một năm; và tất cả vật liệu chống thấm tiên tiến khác.

Các khách mời tham quan nhà máy, dây chuyền sản xuất màng chống thấm bitumen tại sự kiện. Ảnh: Conmik Việt Nam

Đại diện Conmik Việt Nam cho biết việc đưa dây chuyền này vào hoạt động được kỳ vọng góp phần giảm phụ thuộc vào vật liệu nhập khẩu, chủ động nguồn cung và nâng cao tính cạnh tranh cho các dự án xây dựng trong nước. Đồng thời, bên cạnh việc phục vụ thị trường nội địa, nhà máy cũng được định hướng trở thành trung tâm sản xuất cho hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu đưa các sản phẩm chống thấm mang thương hiệu Việt tiếp cận thị trường quốc tế.

"Chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm và giải pháp chống thấm đạt chuẩn, góp phần nâng cao tuổi thọ và chất lượng công trình, giúp tối ưu chi phí 20% - 40%. Qua đó, Conmik quyết tâm đóng góp vào việc hình thành những công trình bền vững hàng thế kỷ tại Việt Nam, sánh ngang với các công trình tiên tiến trên thế giới", đại diện doanh nghiệp nói.

Dây chuyền sản xuất màng chống thấm HDPE/TPO. Ảnh: Conmik Việt Nam

Conmik Việt Nam không dừng lại ở việc khẳng định vị thế tại thị trường trong nước mà đang từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi các sản phẩm, giải pháp chống thấm của doanh nghiệp có mặt và được đón nhận tại một số thị trường châu Á.

Công ty Cổ phần Conmik Việt Nam được thành lập vào năm 2011. Doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh vật liệu, hóa chất chống thấm (trên 150 sản phẩm) và thi công các hạng mục chống thấm, phụ gia bê tông cho các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.

(Nguồn: Conmik Việt Nam)