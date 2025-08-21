Conic Boulevard sắp bàn giao sổ hồng cho cư dân

Conic Boulevard dự kiến bàn giao sổ hồng cho cư dân Block B vào tháng 8, dự án có pháp lý minh bạch, chính sách thanh toán linh hoạt và nhiều tiện ích hoàn thiện.

Dự án tọa lạc bên kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, hưởng lợi từ hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh tại khu Tây TP HCM. Conic Boulevard được định vị là căn hộ cao cấp, tiện nghi, phù hợp với xu hướng tìm kiếm không gian sống chất lượng của các gia đình hiện đại.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án minh bạch về pháp lý khi được Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các căn hộ thuộc Block B kể từ ngày 25/4. Dự kiến, dự án sẽ trao sổ cho cư dân Block B vào tháng 8, tạo sự an tâm cho các nhà đầu tư.

Toàn cảnh dự án. Ảnh: Conic Boulevard

Thu Thảo (35 tuổi, Bình Chánh), khách hàng mua căn hộ tại Conic Boulevard cho biết, cô chọn dự án vì có pháp lý rõ ràng và đã sẵn sàng trao sổ. "Chỉ cần thanh toán 25% là nhận nhà ở ngay, kèm gói nội thất đầy đủ nên tôi hầu như không phải lo thêm chi phí ban đầu", Thảo nói.

Theo chủ đầu tư, việc sở hữu căn hộ với sổ hồng sẵn sàng trao tay, pháp lý minh bạch mang lại sự yên tâm cho chủ sở hữu, tạo ra giá trị gia tăng đáng kể cho tài sản. Đây là lợi thế cạnh tranh mà Conic Boulevard mang lại.

Conic Boulevard cung cấp đa dạng các loại hình căn hộ, được thiết kế tối ưu với đầy đủ tiện nghi từ phòng khách rộng rãi đến ban công thoáng mát. Mỗi căn hộ đều được bàn giao hoàn thiện, chuẩn bị sẵn sàng để các gia đình có thể dọn vào sinh sống ngay lập tức.

Chính sách thanh toán linh hoạt cũng là điểm nhấn, khi khách hàng chỉ cần trả 25% giá trị căn hộ, khoảng 750 triệu đồng, để nhận nhà. Phần còn lại được chia nhỏ trong 36 tháng với mức 1% mỗi tháng, tạo điều kiện cho người mua dễ dàng cân đối tài chính. Ngoài ra, dự án còn áp dụng nhiều ưu đãi như chiết khấu đến 15%, tặng gói nội thất và điện máy trị giá 290 triệu đồng, miễn phí quản lý hai năm.

Cư dân tại lễ bàn giao căn hộ. Ảnh: Conic Boulevard

Theo thống kê từ chủ đầu tư, với thông điệp "Dọn vào ở ngay", Conic Boulevard đang thu hút sự quan tâm từ 60% khách hàng tại TP HCM và 40% từ các tỉnh thành lân cận. Tỷ lệ khách hàng theo nhu cầu cho thấy 50% mua để ở, 40% đầu tư trung hạn và dài hạn, 10% mua lướt sóng, phản ánh sức hút đa dạng của dự án.

Dự án được phân phối bởi EximRS - đơn vị có nhiều kinh nghiệm trên thị trường. Trong 8 tháng triển khai, gần 600 căn hộ tại Conic Boulevard đã được giao dịch thành công, đạt tỷ lệ 96% giỏ hàng. Thể hiện sức hấp thụ tích cực tại khu vực.

Trước Conic Boulevard, EximRS đã tham gia phân phối hơn 40 dự án trên cả nước. 6 tháng đầu năm, đơn vị đạt doanh thu 2.630 tỷ đồng với hơn 1.000 giao dịch thành công, vượt xa kế hoạch đề ra.

Doanh nghiệp cũng được vinh danh với loạt giải thưởng như: Vietnam's Best Real Estate Agencies 2025 - Công ty phân phối bất động sản tốt nhất Việt Nam 2025 tại Dot Property Vietnam Awards; Top 10 Thương hiệu Quốc gia về môi giới bất động sản - Danh hiệu cầu vàng tại VARS Awards 2025.

Hoàng Đan