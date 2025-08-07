Conic Boulevard ra mắt tòa căn hộ đẹp nhất dự án

Block A, phân khu đẹp nhất toàn dự án Conic Boulevard nằm tại trung tâm nội khu, cạnh công viên cây xanh và các tiện ích thể thao ngoài trời.

Sự kiện ra mắt Block A ngày 2/8 thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan và tìm hiểu. Đơn vị phát triển dự án cho biết, việc ra mắt block A không chỉ hoàn thiện bức tranh tổng thể của dự án mà còn mở ra cơ hội tiếp cận không gian sống chất lượng cao tại khu Tây TP HCM.

Block A với không gian sống sinh thái, vị trí liền kề công viên cây xanh và các tiện ích thể thao ngoài trời, là một trong những lý do khiến tòa căn hộ này được nhiều khách hàng lựa chọn.

Block A căn hộ Conic Boulevard với tầm nhìn nội khu. Ảnh: Conic

Conic Boulevard tọa lạc tại cửa ngõ kết nối nhiều tuyến giao thông huyết mạch của khu Tây TP HCM. Việc nâng cấp quốc lộ 1A và tuyến đường ven kênh Tham Lương giúp cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm thành phố, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm thành phố.

Tổ hợp căn hộ có quy mô 5,3 ha, mật độ xây dựng 28,7%. Hệ thống tiện ích nội khu gồm công viên trung tâm, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao, sân chơi đa năng, trường mầm non...

"Dự án được quy hoạch bài bản, tiện ích đã hoạt động, nên tôi yên tâm xuống tiền", anh Tấn Sang (TP HCM) cho biết. Anh đã sở hữu một căn hộ tại block B và đang dự định mua thêm một căn tại block A.

Khách hàng tìm hiểu thông tin ngay tại dự án. Ảnh: EximRS

Đơn vị phát triển dự án cũng đang triển khai chính sách tài chính linh hoạt. Khách hàng có thể sở hữu căn hộ đã hoàn thiện với vốn ban đầu từ 750 triệu đồng. Phần còn lại thanh toán theo tiến độ chỉ 1% mỗi tháng trong vòng 36 tháng.

Nếu chọn phương án thanh toán 95%, khách hàng được chiết khấu đến 25%, tức là chỉ hơn 30 triệu đồng một m2. Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ tài chính có thể chọn phương thức vay đến 85%, hưởng 0% lãi suất 18 tháng, miễn trả gốc 5 năm.

Dự án do EximRS phân phối. Tham khảo thông tin và hình ảnh thực tế tại đây.

Song Anh