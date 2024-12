Congo xác nhận bệnh lạ khiến nhiều người tử vong là sốt rét

Bộ Y tế Congo cho biết căn bệnh bí ẩn đang lây lan ở Panzi, khiến ít nhất 143 người chết là một dạng sốt rét nặng.

"Bí ẩn cuối cùng đã được giải đáp. Đây là trường hợp sốt rét nặng dưới dạng bệnh lý hô hấp", Bộ Y tế Congo tuyên bố hôm 17/12. Hai năm trước, Panzi đã trải qua dịch sốt thương hàn. Khu vực này cũng có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao và tỷ lệ tiêm chủng thấp, khiến trẻ em dễ mắc nhiều bệnh.

Đầu tháng này, chính quyền địa phương cho biết căn bệnh đã khiến 143 người tử vong trong tháng 11, đa số là trẻ em. Các triệu chứng gồm sốt, đau đầu, ho, sổ mũi và đau nhức cơ thể.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn đang xét nghiệm, điều tra và chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Cơ quan này chưa nhận được thông báo từ Bộ Y tế Congo.

Một số mẫu bệnh phẩm đã được chuyển đến phòng thí nghiệm của WHO ở Kinshasa, cách Panzi khoảng 48 giờ lái xe. WHO cho biết thêm nhiều mẫu bệnh phẩm khác đang được chuyển đến. Theo ông Apollinaire Yumba, Giám đốc Cơ quan Y tế Panzi, WHO đã cung cấp thuốc chống sốt rét cho bệnh viện và các trung tâm y tế.

Theo Giám đốc WHO, tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, 10 mẫu bệnh phẩm ban đầu từ bệnh nhân ở Congo cho kết quả dương tính với sốt rét. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng họ mắc nhiều bệnh cùng lúc.

Trẻ em được khám bệnh tại Congo. Ảnh: Xinhua

Tiến sĩ Mike Ryan, người đứng đầu Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, khen ngợi các quan chức y tế Congo vì nỗ lực khắc phục dịch bệnh của họ. Các quan chức đã nhận ra cụm bệnh này đủ bất thường để báo cáo cho WHO.

"Đây là dấu hiệu của một hệ thống đang hoạt động tốt, ngay cả trong một môi trường khắc nghiệt", ông nói.

Sốt rét là bệnh do ký sinh trùng gây ra, có khả năng lây từ người sang người. Nếu không được điều trị, bệnh gây gián đoạn cấp máu nội tạng, đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Thục Linh (Theo USA Today, WHO)