Congo nghiên cứu phát triển bến đa năng tại cảng Matadi

CHDC CongoTập đoàn AD Ports ký kết với Bộ Giao thông, Truyền thông và Hội nhập của Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) nhằm nghiên cứu phát triển và vận hành một bến cảng đa năng tại cảng Matadi.

Cảng Matadi nằm trên sông Congo, đối diện Angola, là cảng chính của DRC và là điểm xa nhất mà tàu biển có thể đi sâu vào nội địa theo tuyến sông này.

Theo thỏa thuận sơ bộ, hai bên sẽ xây dựng khung hợp tác để xem xét phương án khai thác và phát triển bến đa năng, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và công suất của cảng. Các nội dung thảo luận bao gồm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và hỗ trợ tăng trưởng thương mại của DRC.

Tòa văn phòng Tập đoàn AD Ports. Ảnh: AD Ports Group

Ông Mohamed Juma Al Shamisi, Tổng giám đốc điều hành AD Ports Group, nhận định DRC là quốc gia có vị trí chiến lược tại châu Phi, tiếp giáp 9 nước và đóng vai trò trung tâm kết nối thương mại khu vực. Ông cho biết hợp tác này thể hiện cam kết chung trong việc tăng cường khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu của DRC và hỗ trợ các sáng kiến phát triển kinh tế dài hạn tại châu lục này.

Thỏa thuận được ký tại Phủ Tổng thống ở Abu Dhabi giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông DRC Jean-Pierre Bemba Gombo và ông Al Shamisi.

Thỏa thuận với DRC diễn ra trong bối cảnh AD Ports đang mở rộng hoạt động quốc tế. Thời gian gần đây, tập đoàn này đã triển khai xây dựng bến hàng rời tại Karachi (Pakistan), đầu tư vào Công ty khai thác cảng container Alexandria (Ai Cập), mua 20% cổ phần của CMA CGM tại Cảng container quốc tế Latakia (Syria) và mở văn phòng mới tại Trung Quốc.

AD Ports Group cho biết đang tiếp tục mở rộng hiện diện tại châu Phi, với các khoản đầu tư về cảng biển, logistics và hàng hải tại Ai Cập, Tanzania, Angola và Cộng hòa Congo.

AD Ports Group là tập đoàn logistics và hạ tầng hàng hải quốc gia của Abu Dhabi (UAE), thành lập năm 2006 và niêm yết trên sàn Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) từ 2022. Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình tích hợp, gồm 5 mảng chính: cảng biển, logistics, hàng hải và vận tải, khu công nghiệp - tự do, và dịch vụ kỹ thuật số. Tập đoàn vận hành các cảng chiến lược như Khalifa Port, phát triển mạng lưới logistics tại Trung Đông, châu Phi và châu Âu, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng và thương mại.

Ngọc Minh (theo Seatrade Maritime News)