'Công xưởng' sản xuất mỹ phẩm giả ở TP HCM bị phát hiện

TP HCMNguyễn Đức Khánh, 43 tuổi, thuê nhiều người tham gia "công xưởng" sản xuất mỹ phẩm giả thương hiệu Vichy, My Gold Korea Red Ginseng…; bán qua các hội nhóm online.

Ngày 31/10, Khánh, Khổng Đức Hồng (33 tuổi) và Bùi Thị Mộng Thu (38 tuổi) bị Phòng Cảnh sát kinh tế TP HCM khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Từ trái sang, Nguyễn Đức Khánh, Bùi Thị Mộng Thu và Khổng Đức Hồng. Ảnh: Công an TP HCM

Khánh bị cáo buộc là người cầm dầu, trực tiếp tổ chức sản xuất tại cơ sở trên đường Kênh 4, phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ).

Khánh thuê nhiều người tham gia công đoạn pha chế, đóng gói và tiêu thụ. Ngoài cơ sở tại TP HCM, Khánh còn điều hành một xưởng khác tại nơi cư trú ở ấp 6, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh.

Hoá chất, máy móc... trong xưởng sản xuất mỹ phẩm giả. Ảnh: Công an TP HCM

Sau thời gian theo dõi, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt ập vào khám xét hai cơ sở sản xuất và một kho hàng. Tại hiện trường, nhà chức trách thu hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng...

Số hàng giả này được xác định có giá trị tương đương hàng thật lên đến nhiều tỷ đồng.

Một trong nhiều sản phẩm bị làm giả. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra cũng xác định, hỗ trợ tiêu thụ hàng giả cho Khánh là Khổng Đức Hồng và Bùi Thị Mộng Thu. Nhóm này lợi dụng không gian mạng, các hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng bá, tiêu thụ lượng lớn hàng giả đến nhiều tỉnh, thành.

Việc phá vụ án này nằm trong đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, hàng giả, tấn công, trấn áp tội phạm kinh tế của Công an TP HCM.

Quốc Thắng