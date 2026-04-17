'Công xưởng' mỗi ngày bán 700 kg giá đỗ mập mạp dùng hormone tăng trưởng

Quảng NinhTạ Văn Xã, 34 tuổi, bị cáo buộc sử dụng hormone tăng trưởng thực vật để kích thích giá đỗ mập mạp, triệt rễ, mỗi ngày sản xuất khoảng 700 kg thành phẩm.

Xưởng sản xuất của Xã ở phường Mạo Khê vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều sai phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin ngày 17/4.

Lực lượng chức năng thông báo phát hiện hàng trăm thùng ủ giá trong điều kiện ẩm thấp, không đảm bảo vệ sinh; nhiều can dung dịch không nhãn mác, được chủ cơ sở khai là "nước rửa dụng cụ".

Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy đây là 6-Benzylaminopurine (hay còn gọi là nước kẹo), loại hormone tăng trưởng thực vật nằm trong danh mục cấm sử dụng cho thực phẩm.

Chủ cơ sở thừa nhận đã pha loại "nước kẹo" vào nước tưới để kích thích giá mọc nhanh, thân mập, rễ ngắn, giữ độ tươi lâu, trông hấp dẫn để dễ bán.

Lực lượng chức năng đã thu 4 tấn giá đỗ chứa tồn dư chất cấm.

Gần 4 tấn giá đỗ thành phẩm thu giữ tại xưởng sản xuất giá đỗ tại Mạo Khê. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, với diện tích 1.000 m2, từ năm 2024 đến nay, mỗi ngày xưởng này bán khoảng 700 kg giá đỗ, với giá 6.000-7.000 đồng/kg. Như vậy, một lượng khổng lồ thực phẩm bẩn đã được tiêu thụ tại các chợ dân sinh, gây khó khăn cho việc kiểm soát nguồn gốc.

Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết hóa chất khi mua về thường bóc bỏ nhãn mác, chuyển sang các can nhựa không màu, không mùi để che giấu nguồn gốc.

Trước đó, hai cơ sở tương tự tại phường Quảng Yên cũng bị công an phát hiện, thu hơn 8 tấn hàng vi phạm.

Lê Tân