Công viên Vĩnh Hằng Long Thành lập khu tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành sẽ hiến tặng 3.000 ngôi mộ cho các nạn nhân qua đời do Covid-19.

Đại diện Công viên Vĩnh Hằng Long Thành cho biết, đây là quyết định nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc Việt Nam. Một khu "Tưởng niệm nạn nhân Covid-19" cho người dân thành phố Đồng Nai và TP HCM" gồm 3.000 ngôi mộ sẽ được xây dựng để phần nào san sẻ khó khăn với những gia đình không may có người thân qua đời vì nạn dịch Covid-19.

Các gia đình không may có người thân qua đời do Covid-19 có thể liên hệ, đăng ký, gửi giấy xác nhận báo tử của bệnh viện và lựa chọn ngày tốt để hạ cốt an táng người thân mình. Mọi chi phí đất, phí dịch vụ, phí xây dựng, chăm sóc mộ phần trọn đời hoàn toàn được chủ đầu tư Hệ thống Công viên Vĩnh Hằng hiến tặng.

Toàn cảnh Công viên Vĩnh Hằng Long Thành.

Tọa lạc tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm TP HCM 40 phút, thành phố Biên Hoà 15 phút di chuyển, Công viên Vĩnh Hằng Long Thành có quy mô rộng 79ha, nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng về chôn cất an táng, cải táng, hỏa táng, lưu trữ tro cốt, đền thờ với thời hạn ổn định lâu dài.

Công viên có các khu mộ gia tộc với diện tích từ 400m2 đến 800m2, quy hoạch xung quanh Thiền viện Trúc Lâm Long Đức. Bên cạnh đó, khu mộ gia đình diện tích từ 50m2 đến hơn 100m2 được xây dựng khuôn viên thờ cúng rộng trên thảm cỏ và cây xanh nhằm tạo không gian an bình, tĩnh lặng. Ngoài ra, công viên Vĩnh Hằng Long Thành có khu mộ cải táng, khu mộ đơn, mộ đôi phục vụ nhu cầu hiếu đạo của con cháu với ông bà, cha mẹ, người thân.

