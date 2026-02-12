Công viên nước Sun World Vung Tau đạt hai kỷ lục thế giới

Phân khu Aqua Adventure tại Sun World Vũng Tàu đi vào vận hành với 20 trò chơi, 100 làn trượt nước, đồng thời nhận hai kỷ lục thế giới, ngày 12/2.

Công viên nước Aqua Adventure rộng 15 ha, hoàn thiện sau hơn 7 tháng thi công, là phân khu chính của Sun World Vũng Tàu. Công viên gồm 4 phân khu chủ đề, tái hiện những lớp trầm tích văn hóa và lịch sử Đông - Tây, từ không gian làng chợ nổi Nam Bộ, dấu tích hải trình châu Âu cổ, ký ức văn hóa Óc Eo - Phù Nam đến những cánh rừng hoang dã.

Các đường trượt nước tại dự án. Ảnh: Sun Group

Ngay trong sự kiện khai trương, công viên nước xác lập hai kỷ lục do Tổ chức liên minh kỷ lục thế giới WorldKings ghi nhận. Theo đó, trò chơi "Thuyền nhân giao đấu" (Aqua Warriors Battle) đạt chứng nhận "Siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới" và trò chơi "Ốc đảo phiêu lưu" (Adventure Oasis) xác lập "Tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới".

Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới WorldKings, cho biết đã trao nhiều kỷ lục cho các công viên giải trí tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một công viên giải trí ngay trong ngày khai trương đã đạt cùng lúc hai kỷ lục. "Hai hạng mục này gắn liền với công nghệ tiên tiến, thể hiện nét độc đáo của công viên", ông Biswaroop nói.

Tổ chức kỷ lục thế giới trao chứng nhận cho Sun World Vũng Tàu. Ảnh: Sun Group

Ngoài hai kỷ lục, Aqua Adventure còn sở hữu các trò chơi nổi bật như tàu lượn nước siêu tốc dài bậc nhất châu Á - 348 m; dòng sông thử thách dài 400 m; Trò chơi Twist 'n' Splash đầu tiên trong hệ thống Sun World; tổ hợp Ridehouse khổng lồ; bể bơi tạo sóng (Wave Pool) rộng nhất tại các Sun World với quy mô 6.000 m2; Sông lười 650 m...

Theo chủ đầu tư, tất cả trò chơi đều được cung cấp và hợp tác vận hành bởi những tên tuổi hàng đầu như ProSlide, White Water West, Mack Rides... Các đơn vị này đều có hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và chế tạo các trò chơi nước tại các công viên giải trí lớn nhất hiện nay như Disneyland, Universal...

Song song hệ thống trò chơi, Sun World Vũng Tàu được đầu tư hệ sinh thái tiện ích hiện đại với chuỗi nhà hàng buffet trong nhà, ngoài trời, outlet ẩm thực và quầy dịch vụ.

Sau lễ khai trương, công viên phục vụ du khách xuyên Tết Nguyên đán. Hơn 10.000 gốc dừa, 10.000 cây hoa cùng một loạt các hoạt động vui chơi, ẩm thực được kỳ vọng giúp công viên thành điểm đến mới mẻ và hấp dẫn bậc nhất tại Đông Nam bộ.

Không khí Tết Nguyên đán tại công viên nước. Ảnh: Sun Group

Công viên nằm ở giữa đô thị biển Blanca City 97 ha. Sun Group cho biết công viên đóng vai trò mở màn hệ sinh thái vui chơi giải trí ngay tại trung tâm Vũng Tàu, vận hành cả ngày lẫn đêm. Đơn vị đặt mục tiêu đồng hành để từng bước đưa Vũng Tàu thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp của TP HCM.

Hoài Phương