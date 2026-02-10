Công viên nước Sun World Vung Tau bắt đầu mở bán vé

TP HCMCông viên nước tại Vũng Tàu có hơn 100 trò chơi đạt kỷ lục khu vực và thế giới cùng hồ tạo sóng rộng 6.000 m2, đang mở bán vé online, đón khách từ 12/2.

Sun World Vung Tau là công viên thứ 9 trong hệ thống Sun World, mở bán vé trên website từ ngày 5/2. Các trò chơi được thiết kế với độ khó tăng dần, hợp với nhiều lứa tuổi. Theo Sun Group, trang thiết bị và quá trình thi công được cung cấp dưới sự giám sát của các đơn vị quốc tế như ProSlide, White Water West, Mack Ride. Nổi bật có tàu lượn nước siêu tốc dài 348 m - một trong những đường trượt dài hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương.

Du khách nước ngoài trải nghiệm đường trượt nước do White Water West thực hiện. Ảnh: Sun Group

Theo đơn vị, Sun World Vung Tau cũng là một trong những công viên nước đầu tiên tại Việt Nam sở hữu trò chơi nước cảm giác mạnh Action River. Đường trượt dài 400 m, kết hợp sóng, thác và chướng ngại vật, tạo hành trình vận động liên tục.

Ngoài ra, công viên còn có đường đua nước 10 làn. Người chơi có thể xuất phát và về đích cùng lúc, đồng thời được ghi nhận kết quả bằng hệ thống điện tử. Cấu trúc công trình thiết kế theo dạng "breakaway" (bứt phá) đặc trưng của đối tác ProSlide, gia tăng yếu tố cạnh tranh giữa các thành viên.

Bể tạo sóng rộng 6.000 m2 là một trong những khu vực chiếm nhiều diện tích nhất công viên. Bể chia hai khu riêng biệt cho người lớn và trẻ em, mô phỏng nhiều cấp độ sóng khác nhau để tăng tính giải trí, thử thách mà vẫn đảm bảo an toàn. Ngay gần đó là khu Twist ’n Splash (xoay và té nước) tạo không gian "thủy chiến", trang bị đầy đủ súng nước với các vòng xoay liên tiếp.

Sau các trò chơi cường độ cao, du khách có thể thư giãn trên dòng sông lười dài 650 m, thả trôi qua các mảng xanh và tiểu cảnh. Theo Sun Group, công viên nước ưu tiên yếu tố thiên nhiên, dành nhiều không gian cho mảng xanh, tạo bóng râm và không khí trong lành.

Phối cảnh đường đua nước 10 làn do đối tác ProSlide thực hiện. Ảnh: Sun Group

Giá vé ưu đãi áp dụng từ ngày khai trương đến hết 31/5 là 199.000 đồng cho cả người lớn và trẻ em, bao gồm cuối tuần. Vào các dịp lễ (17-22/2 và 24/4-3/5), vé người lớn cao từ 1,44 m là 300.000 đồng, trẻ em từ 1 m đến dưới 1,5 m là 250.000 đồng. Ngoài vé lẻ, công viên triển khai combo vui chơi kèm buffet với giá 450.000 đồng ngày thường và 550.000 đồng dịp lễ cho người lớn; trẻ em lần lượt 350.000 đồng và 450.000 đồng. Khu buffet dự kiến phục vụ từ 18/2 (mùng 2 Tết).

Sun World Vung Tau cũng phát hành vé năm giá 2,5 triệu đồng, cho phép khách vào cổng không giới hạn số lần trong năm. Trong dịp mở bán online, khách mua qua website hoặc ứng dụng Sun Paradise Land được giảm thêm 5% mỗi đơn. Ngày 14-21/2, đơn hàng từ một triệu đồng có thể nhận lì xì, tối đa 100.000 đồng.

Theo Sun Group, việc đưa hệ thống bán vé lên nền tảng trực tuyến nằm trong chiến lược số hóa mà tập đoàn triển khai tại nhiều khu vui chơi, giúp du khách chủ động kế hoạch, hạn chế xếp hàng, tối ưu trải nghiệm.

Sun World Vung Tau được định hướng trở thành điểm đến đa trải nghiệm kết hợp ẩm thực, nghỉ ngơi, quy mô lớn cho thành phố biển. Công viên hướng đến nhóm khách gia đình, giới trẻ và các đoàn du lịch ngắn ngày từ TP HCM cùng khu vực lân cận. Đơn vị kỳ vọng dự án khi đi vào hoạt động sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách cho Vũng Tàu.

Phối cảnh biểu tượng Sunny của Sun World sẽ xuất hiện tại biển Vũng Tàu vào thời gian tới. Ảnh: Sun Group

Những năm gần đây, Sun Group liên tục đầu tư các tổ hợp giải trí tại nhiều thủ phủ du lịch trên cả nước như Đà Nẵng, Phú Quốc, Hạ Long, Tây Ninh... hình thành hệ sinh thái sản phẩm đa dạng từ cáp treo, công viên chủ đề đến quần thể tâm linh, nghỉ dưỡng. Đơn vị cũng đưa vào vận hành các trò chơi do những thương hiệu hàng đầu thế giới sản xuất, qua đó góp phần nâng chuẩn chất lượng dịch vụ, khả năng cạnh tranh của du lịch địa phương.

"Vũng Tàu là điểm nghỉ dưỡng bên biển quen thuộc phía Nam. Sự ra đời của công viên nước quy mô lớn được kỳ vọng giúp nơi đây mở rộng tệp khách, đặc biệt ở phân khúc tìm kiếm trải nghiệm giải trí mới thay vì chỉ tham quan - tắm biển truyền thống", đại diện công viên nước cho biết.

Đan Minh