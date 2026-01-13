Công viên New York trưng bày tượng Phật của nghệ sĩ gốc Việt

Tượng Phật cao 8 m bằng đá sa thạch của nghệ sĩ Tuan Andrew Nguyen được chọn trưng bày tại Công viên High Line ở New York như biểu tượng về ký ức, hàn gắn.

Công viên High Line ở New York cuối tháng 12 thông báo chọn The Light that Shines Through the Universe (Ánh sáng xuyên qua vũ trụ) của nghệ sĩ Tuan Andrew Nguyen làm tác phẩm thứ 5 trong chuỗi High Line Plinth.

High Line Plinth là chương trình trưng bày tác phẩm điêu khắc trọng điểm của công viên, nơi tác phẩm được đặt trên đoạn phía bắc, ở vị trí có tầm nhìn rộng nhìn ra đường 10 Avenue và khu Midtown West. Đây được xem là một trong những nền tảng nghệ thuật công cộng dễ nhận biết nhất trên thế giới. Mỗi tác phẩm sẽ được trưng bày trong 18 tháng.

High Line là công viên công cộng trên cao, dài khoảng 2,3 km, được xây dựng trên tuyến đường sắt bị bỏ hoang từ thập niên 1980 ở phía tây Manhattan. Kể từ khi mở cửa năm 2009, High Line được biết đến vừa là không gian xanh giữa lòng đô thị, vừa là không gian nghệ thuật công cộng quy mô lớn.

Tượng Phật của nghệ sĩ gốc Việt Tuan Andrew Nguyen trên công viên High Line, New York. Ảnh: High Line

The Light that Shines Through the Universe là tác phẩm tượng Phật làm bằng 4 khối sa thạch, cao khoảng 8,2 m, được nghệ sĩ Nguyen chế tác tại Việt Nam. Đôi bàn tay Phật được đúc bằng vỏ đạn đồng. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ hai pho tượng Phật khổng lồ ở Bamiyan, Afghanistan, bị Taliban phá hủy 25 năm trước.

Trả lời truyền thông Mỹ, nghệ sĩ Nguyen nói ông chỉ biết về vụ phá tượng Phật ở Afghanistan sau khi xem truyền hình năm 2001. "Tôi nghĩ khoảnh khắc ấy rồi sẽ còn được nhắc lại, khi công chúng đến và nhìn lại hình ảnh Phật Bamiyan được trưng bày ở New York", nghệ sĩ gốc Việt 49 tuổi nói.

Tuan Andrew Nguyen sinh năm 1976 tại Việt Nam, sang Mỹ định cư cùng gia đình từ nhỏ. Ông tốt nghiệp thạc sĩ mỹ thuật tại Viện Nghệ thuật California. Kể từ khi trở lại TP HCM năm 2004, ông được biết đến với các tác phẩm ảnh động, điêu khắc giàu chất thơ, khai thác những chủ đề về chiến tranh, sang chấn, ký ức và hàn gắn.

Tượng Phật của nghệ sĩ gốc Việt Tuan Andrew Nguyen tại công viên High Line, New York. Ảnh: High Line

The Light that Shines Through the Universe của ông Nguyen là một trong 56 dự án do 49 nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ từ 31 quốc gia gửi về cho các kỳ High Line Plinth lần thứ 5 và 6. Danh sách sau đó được rút gọn xuống 12 nghệ sĩ, những người sẽ thực hiện mô hình điêu khắc, trưng bày trên High Line trong năm 2024 để lấy ý kiến công chúng.

Alan van Capelle, thành viên hội đồng tuyển chọn của High Line, cho rằng chủ đề về chữa lành, tái sinh trong tác phẩm của Nguyen là câu trả lời cho vấn đề thời cuộc, giữa sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan và xóa bỏ văn hóa.

Tượng Phật của nghệ sĩ Nguyen sẽ được trưng bày từ mùa xuân 2026 đến mùa thu 2027.

Tượng Phật của nghệ sĩ gốc Việt Tuan Andrew Nguyen tại công viên High Line, New York. Ảnh: High Line

