Công viên lớn nhất Thanh Hóa sau cải tạo

Khu nhà mô phỏng phố cổ Hội An với mái ngói và tường vàng đặc trưng. Năm 2009, công viên đổi tên nhân kỷ niệm sự kiện kết nghĩa giữa thị xã Hội An và thị xã Thanh Hóa (nay là TP Hội An và TP Thanh Hóa).

Lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa cho hay mục tiêu cải tạo công viên lần này nhằm phát huy tối đa giá trị văn hóa, tạo điểm nhấn về không gian cảnh quan, kết nối hài hòa với kiến trúc tổng thể đô thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội.