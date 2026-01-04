Công viên Hà Nội lột xác sau chỉnh trang

Từ tháng 2/2025, Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, được đầu tư hơn 60 tỷ đồng để chỉnh trang. Đến tháng 10/2025, việc sửa chữa hoàn tất, khắc phục các hạng mục xuống cấp, diện mạo công viên được cải thiện rõ rệt.
Nhiều ghế ngồi hư hỏng được thay mới, người dân thư thái ngồi nghỉ ngơi, đi dạo trong kỳ nghỉ lễ tết dương lịch.
Cách đó khoảng 2 km, công viên Nghĩa Đô nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên và Tô Hiệu, được chỉnh trang từ tháng 2/2025 và hoàn tất cải tạo vào cuối tháng 12/2025.
Các bức tranh trong khuôn viên công viên được sơn lại, làm mới không gian sinh hoạt chung. Bà Nguyễn Minh Anh, 65 tuổi, người gắn bó nhiều năm với nơi đây, cho biết công viên thay đổi rõ rệt, nổi bật là việc trồng thêm nhiều loài hoa.
Lối đi trước cổng chính công viên được trang trí hoa và tiểu cảnh theo từng chủ đề, thay đổi theo thời điểm. Dịp Giáng sinh vừa qua, một cây thông lớn được dựng làm điểm nhấn, thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh.
Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hai Bà Trưng cho biết đợt này công viên tiếp tục cải tạo các lối vào, lắp hệ thống chiếu sáng trang trí tại cổng chính và bổ sung camera giám sát dọc khuôn viên. Các hạng mục dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Việt An