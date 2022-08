Công viên giải trí ở NovaWorld Phan Thiet đã đón 100.000 lượt khách

Công viên giải trí Circus Land lấy cảm hứng từ mô hình gánh xiếc lưu động kiểu Mỹ, mang đến nhiều trò chơi náo nhiệt cho du khách.

Công viên Circus Land tại Miami Bikini Beach thuộc khu đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet (xã Tiến Thành, TP Phan Thiết). Công viên giải trí có quy mô 1,5 ha, mở cửa đón khách từ ngày 1/7, do NovaDreams (thành viên NovaGroup) vận hành. Kể từ khi ra mắt đến nay Circus Land đã thu hút hơn 100.000 lượt khách, trong đó có những ngày cao điểm cuối tuần lên đến 11.000 khách mỗi ngày.

Công viên giải trí Circus Land có quy mô 1,5 ha. Ảnh: Novaland

Circus Land lấy cảm hứng từ gánh xiếc lưu động kiểu Mỹ, gồm 7 trò chơi như Vòng xoay hạnh phúc (Happy wheel), Bay lên nào (Let's fly), Giấc mơ bồng bềnh (Dream carousel), Chuyến tàu xuyên không (Space train), Chinh phục thủy quái (Kraken), Đĩa bay ảo ảnh (UFO frenzy), Cánh quạt quyền năng (Power winger) phù hợp với nhóm du khách ưa thích trò chơi cảm giác mạnh.

TiktokerTô đi đâu & Lý Thành Cơ tham quan và chụp ảnh tại Circus land.

Những ai yêu thích các trải nghiệm tranh tài nhẹ nhàngcó thể tới khu trung tâm Midway Games với 7 trò chơi như Ném ngay đi (Barrel toss), Đại chiến Pitbull (Big mouth toss), Vịt con lúc lắc (Ring ducks), Rạp xiếc may mắn (Lucky circus), Thiên tài đỗ xe (Happy parking), Đêm halloween kinh hoàng (Horror halloween eve), Cuốn theo ngọn sóng (Sailing and surfing). Ngoài ra, Vòng đu quay khổng lồ (Ferris wheel) sẽ đưa du khách lên cao để ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Phan Thiết, trở thành biểu tượng cho toàn thể khu vui chơi.

Du khách đến tham quan Circus Land vào dịp cuối tuần. Ảnh: Novaland

Đại diện NovaDreams chia sẻ, bên cạnh việc vận hành khu vui chơi thì đơn vị sẽ thực hiện hàng loạt chương trình biểu diễn từ các chú hề, ảo thuật gia vào các dịp đặc biệt, hứa hẹn tạo ra những phút giây thư giãn ấn tượng cho mọi du khách.

"Công viên giải trí Circus Land là mảnh ghép độc đáo tại công viên biển Miami Bikini Beach nằm trong toàn thể khu đô thị du lịch - sức khỏe NovaWorld Phan Thiet", đại diện đơn vị vận hành nói.

Từ khi đưa vào vận hành, công viên giải trí Circus Land đã thu hút nhiều du khách, nghệ sĩ tham quan trải nghiệm như gia đình nhạc sĩ Thanh Tâm, MC Thanh Thảo, các travel blogger Cao Thiên Trang, Hà Trúc, Lý Thành Cơ, Tô đi đâu... đến check-in, trải nghiệm các trò chơi tại Circus Land và tham quan toàn khu đô thị.

Tháng 8 này, NovaWorld Phan Thiet sẽ chào đón sự đổ bộ của nhiều thương hiệu nổi tiếng tại dãy shophouse Festival Street, góp phần hoàn thiện chuỗi tiện ích ăn uống, mua sắm, giải trí... tạo trải nghiệm "all in one" cho du khách. Tiếp đó tháng 9 tới, đơn vị phát triển dự án cũng sẽ đưa vào vận hành khách sạn 4 sao Movenpick do tập đoàn Accor quản lý.

Nhà hàng ẩm thực phục vụ du khách tới nghỉ dưỡng, giải trí cuối tuần. Ảnh: Novaland

Circus Land được phát triển theo mô hình công viên giải trí nhằm hướng đến việc tạo đòn bẩy cho du lịch giải trí - nghỉ dưỡng toàn khu vực. Theo nghiên cứu của Grand View Resort, thị trường công viên giải trí toàn cầu sẽ đạt khoảng 71 tỷ đô vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trung bình đạt 5,8%. Thành công của các công viên như Disney Land (Nam California), Universal Studios (Singapore), Everland (Hàn Quốc) đã phần nào chứng minh cho điều này.



Trong tương lai, khi loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đưa vào hoạt động như cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (dự kiến hoàn thành cuối năm nay), sân bay Phan Thiết (dự kiến hoàn thành năm 2023) sẽ tạo sự kết nối thuận tiện, tạo điều kiện cho nơi đây thu hút khách tham quan.

Quế Anh