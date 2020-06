Công viên giải trí đông kín khách

Trước đó, công viên văn hóa Đầm Sen và khu du lịch Suối Tiên ngưng đón khách từ 17/3 do Covid-19. Đến 10/5 Đầm Sen mở cửa trở lại, và tiếp đó 23/5 Suối Tiên đón khách sau thời gian dài giãn cách xã hội. Các công viên đều trang bị nước rửa tay tại lối vào, khuyến cáo đeo khẩu trang, cách nhau 1 m khi xếp hàng mua vé. Khách đến Suối Tiên được đo thân nhiệt. Tuy nhiên, do lượng khách đông chen chúc, việc thực hiện giãn cách an toàn không đảm bảo đúng, nhiều người không đeo khẩu trang.