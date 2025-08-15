Công viên gần 50 ha nâng tầm cảnh quan đô thị phía Đông Nam Đà Nẵng

Báo cáo nửa đầu năm của Savills cho thấy đất nền tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường bất động sản Đà Nẵng. Giá sơ cấp trung bình của nhà có xây đạt khoảng 207 triệu đồng một m2, trong khi đất nền ở mức 54 triệu đồng một m2. Ở thị trường thứ cấp, mức giá lần lượt là 58 triệu đồng và 41 triệu đồng mỗi m2. Tại Nam Hòa Xuân, giá đất nền một số dự án dao động 38-65 triệu đồng một m2, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu Batdongsan.