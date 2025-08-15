Công viên gần 50 ha nâng tầm cảnh quan đô thị phía Đông Nam Đà Nẵng

Mỗi buổi sáng, công viên ven sông tại khu đô thị Nam Hòa Xuân lại trở thành điểm hẹn của nhiều cư dân tới thể dục, tập luyện. "Không gian xanh cùng bầu không khí thoáng đãng cổ vũ sự hứng khởi cho mọi người khi bắt đầu ngày mới", chị Hà, một người dân ở khu vực cho biết.
Mỗi buổi sáng, công viên ven sông tại khu đô thị Nam Hòa Xuân lại trở thành điểm hẹn của nhiều cư dân tới thể dục, tập luyện. "Không gian xanh cùng bầu không khí thoáng đãng cổ vũ sự hứng khởi cho mọi người khi bắt đầu ngày mới", chị Hà, một người dân ở khu vực cho biết.
Công viên có quy hoạch hiện đại, cảnh quan cây xanh được chăm sóc hàng ngày, tích hợp các thiết bị thể thao ngoài trời.
Công viên có quy hoạch hiện đại, cảnh quan cây xanh được chăm sóc hàng ngày, tích hợp các thiết bị thể thao ngoài trời.
Với diện tích gần 50 ha, công viên ven sông phát huy lợi thế cảnh quan với mặt nước rộng lớn của sông Cổ Cò và tầm nhìn hướng về danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Với diện tích gần 50 ha, công viên ven sông phát huy lợi thế cảnh quan với mặt nước rộng lớn của sông Cổ Cò và tầm nhìn hướng về danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Công viên tọa lạc ngay trung tâm khu đô thị Nam Hòa Xuân, trên trục đường kết nối trung tâm Đà Nẵng với hai di sản thế giới: phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Không gian tại đây được quy hoạch bài bản với chuỗi tiện ích đa dạng gồm quảng trường trung tâm, sân bóng, sân tennis phục vụ nhu cầu thể thao; cùng nhiều hạng mục vui chơi, thư giãn đáp ứng mọi lứa tuổi.
Công viên tọa lạc ngay trung tâm khu đô thị Nam Hòa Xuân, trên trục đường kết nối trung tâm Đà Nẵng với hai di sản thế giới: phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Không gian tại đây được quy hoạch bài bản với chuỗi tiện ích đa dạng gồm quảng trường trung tâm, sân bóng, sân tennis phục vụ nhu cầu thể thao; cùng nhiều hạng mục vui chơi, thư giãn đáp ứng mọi lứa tuổi.
Ngoài công viên ven sông, hạ tầng khu vực Đông Nam Đà Nẵng cũng được đầu tư phát triển đồng bộ như sân vận động Hòa Xuân, trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng, các dự án thương mại - dịch vụ. Hạ tầng ngày càng hoàn thiện không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống mà còn thúc đẩy giá trị bất động sản, trong đó có phân khúc đất nền.
Ngoài công viên ven sông, hạ tầng khu vực Đông Nam Đà Nẵng cũng được đầu tư phát triển đồng bộ như sân vận động Hòa Xuân, trung tâm hội chợ triển lãm Đà Nẵng, các dự án thương mại - dịch vụ. Hạ tầng ngày càng hoàn thiện không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống mà còn thúc đẩy giá trị bất động sản, trong đó có phân khúc đất nền.
Báo cáo nửa đầu năm của Savills cho thấy đất nền tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường bất động sản Đà Nẵng. Giá sơ cấp trung bình của nhà có xây đạt khoảng 207 triệu đồng một m2, trong khi đất nền ở mức 54 triệu đồng một m2. Ở thị trường thứ cấp, mức giá lần lượt là 58 triệu đồng và 41 triệu đồng mỗi m2. Tại Nam Hòa Xuân, giá đất nền một số dự án dao động 38-65 triệu đồng một m2, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu Batdongsan.
Báo cáo nửa đầu năm của Savills cho thấy đất nền tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường bất động sản Đà Nẵng. Giá sơ cấp trung bình của nhà có xây đạt khoảng 207 triệu đồng một m2, trong khi đất nền ở mức 54 triệu đồng một m2. Ở thị trường thứ cấp, mức giá lần lượt là 58 triệu đồng và 41 triệu đồng mỗi m2. Tại Nam Hòa Xuân, giá đất nền một số dự án dao động 38-65 triệu đồng một m2, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu Batdongsan.
Những dải đất ven sông trong khu đô thị Nam Hòa Xuân thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm. Vị trí vừa gần sông, vừa kết nối thuận tiện tới các trục giao thông huyết mạch như cụm nút giao Cách mạng tháng 8 - Thăng Long - Lê Thanh Nghị - cầu Hòa Xuân tương lai, giúp di chuyển nhanh đến trung tâm thành phố, sân bay, cũng như các khu vực lân cận.
Những dải đất ven sông trong khu đô thị Nam Hòa Xuân thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm. Vị trí vừa gần sông, vừa kết nối thuận tiện tới các trục giao thông huyết mạch như cụm nút giao Cách mạng tháng 8 - Thăng Long - Lê Thanh Nghị - cầu Hòa Xuân tương lai, giúp di chuyển nhanh đến trung tâm thành phố, sân bay, cũng như các khu vực lân cận.
Nhiều sản phẩm đất nền trong các khu đô thị hoàn chỉnh thu hút nhà đầu tư, khách hàng nhờ sở hữu cộng đồng dân cư hiện hữu, quy hoạch bài bản.
Nhiều sản phẩm đất nền trong các khu đô thị hoàn chỉnh thu hút nhà đầu tư, khách hàng nhờ sở hữu cộng đồng dân cư hiện hữu, quy hoạch bài bản.
Nhiều chuyên gia dự đoán các sản phẩm bất động sản ven sông sẽ tiếp tục tăng trưởng khi Đà Nẵng triển khai dự án "Dòng sông Ánh sáng" trị giá 400 tỷ đồng, đưa đôi bờ sông Hàn thành tâm điểm vui chơi, giải trí và nghệ thuật mới.
Nhiều chuyên gia dự đoán các sản phẩm bất động sản ven sông sẽ tiếp tục tăng trưởng khi Đà Nẵng triển khai dự án "Dòng sông Ánh sáng" trị giá 400 tỷ đồng, đưa đôi bờ sông Hàn thành tâm điểm vui chơi, giải trí và nghệ thuật mới.
Việc nâng tầm cảnh quan ven sông cũng sẽ mang lại nhiều lợi thế hơn cho các sản phẩm bất động sản hướng thủy tại khu vực.
Việc nâng tầm cảnh quan ven sông cũng sẽ mang lại nhiều lợi thế hơn cho các sản phẩm bất động sản hướng thủy tại khu vực.
Song Anh
Ảnh: Sun Group