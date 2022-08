Công viên dành cho chó đầu tiên tại Hà Nội

Công viên có diện tích 16.50 m2 với nhiều hạng mục cho nhu cầu vận động, vui chơi và có thể phục vụ đến 200 chú chó cưng... sắp khai trương tại thủ đô.

Chiều 1/8, chị Hân Lê, 27 tuổi, ở quận Cầu Giấy đưa chú chó cưng đi hơn 10 km từ nhà đến công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, khi nghe tin nơi đây vừa xây dựng một công viên dành riêng cho chó.

Lần đầu đến công viên, Bun chú chó nặng 4 kg của Hân được hướng dẫn đi cầu thăng bằng, chui qua lốp xe và thoải mái chơi đùa. Toàn bộ vật nuôi trong công viên được tháo xích, tự do chạy nhảy nhưng không được ra ngoài, làm phiền người khác bởi xung quanh được lắp đặt hàng rào thép gai chống gỉ, cao chừng 1,5 m cùng hệ thống cổng hai lớp, khóa chặt.

Ngày trước, Bun thường xuyên bị nhốt trong lồng vì không gian sống chật hẹp, nơi ở không có công viên. Chị Hân cho biết, do phải ở trong nhà nhiều con vật hay cáu gắt, thường xuyên sủa vô cớ, thi thoảng lại chán ăn, bỏ bữa.

"Đường xa, nhưng bù lại cún được thoải mái, tôi sẽ duy trì đưa cún cưng đến đây chơi 2-3 lần mỗi tuần", cô gái 27 tuổi nói.

Chị Hân cùng chú chó tên Bun tại công viên cho chó tại Công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, chiều 1/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Một tuần nay, ngày nào Vũ Thị Thanh Thủy (18 tuổi) cũng đưa chú chó giống Poodle, một tuổi đến khu vui chơi mới. "Ngày thường có 2-3 gia đình dắt chó đến, nhưng cuối tuần sẽ có hơn 10 bé, đủ loại, đa phần là chó nhỏ, riêng chó to được rọ mõm cẩn thận, có chủ theo sát. Bé cún nhà tôi giờ quen chân, cứ đến 4 giờ chiều là đòi đi chơi", Thủy nói.

Từ ngày công viên cho thú cưng mở cửa, số gia đình đưa chó đến trải nghiệm như Hân, Thủy gia tăng, đa phần là các hộ trên địa bàn quận Hoàng Mai vì gần. Hầu hết cho rằng, công viên dành riêng cho chó rất cần thiết, tránh sự xung đột giữa vật nuôi và con người. Ngoài không gian vui chơi còn có khu vực riêng biệt cho chó đi vệ sinh, rộng khoảng 8 m2, được quây lưới kín, có bố trí thùng rác và túi nylon để người nuôi dọn dẹp.

"Đây là điều những người yêu động vật như chúng tôi luôn mong muốn. Một không gian khiến vật nuôi thoải mái, trở nên hoạt bát, không còn dữ dằn, dễ bệnh tật nếu chỉ nuôi nhốt, tách biệt với xã hội", chị Thủy nói.

Chị Thủy chơi đùa cùng cún cưng trong công viên đầu tiên dành cho chó tại Hà Nội, chiều 1/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Công viên dành cho chó (Dog Park) là do ông Gabe Hernandez (người Mỹ) tài trợ xây dựng, phối hợp cùng Think Playgrounds - đơn vị chuyên làm sân chơi miễn phí cho trẻ em và Ban quản lý Công viên Yên Sở triển khai từ tháng 6 với kinh phí gần 500 triệu đồng.

Toàn bộ khuôn viên rộng 1.650 m2, có khả năng phục vụ từ 100-200 thú cưng mỗi ngày. Công trình được chia làm ba khu chính, gồm: khu vui chơi cho thú được lắp đặt 4 thiết bị vận động gồm khu hầm lốp, cầu trượt, cầu thăng bằng và chướng ngại vật làm bằng lốp xe ôtô và gỗ; khu cho chó ăn được bố trí các bát bằng inox; và khu vệ sinh được tách riêng, rộng khoảng 8 m2 được bố trí thùng rác và túi nilon. Ngoài ra, quanh công viên được trang bị hai bộ bàn ghế cùng các bảng thông tin với mục đích nâng cao ý thức của người sử dụng. Vé vào cửa hoàn toàn miễn phí.

Anh Nguyễn Tiêu Quốc Đạt, đồng sáng lập Think Playgrounds, phụ trách dự án Dog Park, cho biết công trình ra đời với mong muốn tạo không gian an toàn, thân thiện, giúp vật nuôi có cơ hội vận động, tăng giao tiếp xã hội. Người nuôi chó cũng cảm thấy an tâm hơn khi thả động vật trong môi trường riêng biệt, không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, vật nuôi không lo lắng bị bắt trộm, gặp tai nạn xe cộ hoặc tấn công người đi đường.

Ở Việt Nam, khái niệm công viên cho chó khá mới mẻ, nhưng mô hình này đã xuất hiện ở Mỹ từ những năm 1960 và lan rộng trên toàn thế giới. Khoảng chục năm trở lại đây, các nước châu Á như Malaysia, Singapore, Trung Quốc... cũng mở rộng, phát triển tại các công viên trong khu đô thị hoặc chung cư.

Dựa vào mô hình tiêu chuẩn trên thế giới, anh Đạt cho biết, địa điểm đơn vị chọn làm công viên phải đủ rộng, gần nguồn nước, nền đất bằng phẳng, cỏ được cắt ngắn phù hợp cho chó chạy, nhảy và gần bãi gửi xe để người dân tiện di chuyển. Người dắt thú cưng đến công viên phải tuân thủ quy định như luôn đi cạnh để trông chừng, tập trung vào thú cưng, giữ chặt thú nuôi và rời khỏi khu vực ngay khi con vật trở nên hung dữ.

Sau 6 tháng làm thủ tục, tìm địa điểm và gần hai tháng thi công, giữa tháng 7, Dog Park đầu tiên của Hà Nội hoàn thiện, bắt đầu hoạt động thử nghiệm. "Chúng tôi chưa thống kê lượng người đến trải nghiệm mỗi ngày, nhưng theo tính toán và theo dõi sơ bộ, số gia đình đưa thú cưng đến mới và quay lại có xu hướng gia tăng. Hy vọng công trình được nhiều người biết và sử dụng tối đa công suất", anh Đạt nói.

Anh Mạnh Hà cùng hai cháu trai và chú chó tên Nâu đến trải nghiệm công viên cho chó, chiều 1/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Nghe bạn bè giới thiệu, anh Ngô Mạnh Hà, 21 tuổi, quận Hoàng Mai đưa gia đình và chú chó tên Nâu, một tuổi đến trải nghiệm. Trước đó, anh thường cho chó lên xe máy đi dạo gần nhà cho thoải mái sau giờ làm việc, bởi nơi sinh sống không có không gian cho vật nuôi chơi, hàng xóm yêu cầu không thả chó ra ngoài.

"Khi đưa Nâu đến công viên, nhìn con vật thích thú chạy nhảy trong không gian rộng, công viên sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, các thành viên trong gia đình được hít thở không khí trong lành, chúng tôi chắc chắn quay trở lại", anh Hà nói.

Quỳnh Nguyễn