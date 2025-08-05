Công viên châu Á sẽ dừng đón khách từ 3/9

Đà NẵngCông viên châu Á ven sông Hàn sẽ dừng đón khách từ 3/9 để chuẩn bị cho việc xây dựng dự án có tòa tháp 70 tầng cao nhất miền Trung.

Ngày 5/8, Ban giám đốc Công viên giải trí Da Nang Downtown (tên cũ là Công viên Châu Á) cho biết sẽ công viên này sẽ dừng đón khách từ ngày 3/9 để chuẩn bị cho giai đoạn tái phát triển, sau 11 năm vận hành.

Bà Phùng Phạm Thanh Thúy, Giám đốc Da Nang Downtown, cho biết công viên châu Á giai đoạn mới phù hợp với định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

Toàn cảnh Công viên Châu Á tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Trước khi đóng cửa, công viên tổ chức loạt sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9, gồm các cuộc thi, chương trình nghệ thuật kết hợp diễu hành carnival tại khu chợ đêm.

Công viên khai trương năm 2014, điểm nhấn là vòng quay Sun Wheel từng vào top 10 thế giới, cổng thành do kiến trúc sư Bill Bensley lừng danh thiết kế. Công viên có các trò chơi mạo hiểm ngoài trời, khu ẩm thực VUI-Fest.

Cuối tháng 7, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng lấy ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) cho dự án "Khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí – Da Nang Downtown". Trong đó, Công viên châu Á hiện hữu thuộc giai đoạn 1 của dự án.

Dự án do Công ty TNHH Công viên châu Á (thuộc Sun Group) làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 79.790 tỷ đồng. Trong đó, 12.090 tỷ đồng là vốn tự có, phần còn lại vay từ các tổ chức tín dụng. Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 76,9 ha, thực hiện từ năm 2013 đến 2035.

Tâm điểm của quy hoạch là tháp hỗn hợp cao 70 tầng trên diện tích 1,6 ha, gồm căn hộ dịch vụ, khách sạn 4-5 sao, trung tâm thương mại và không gian triển lãm nghệ thuật. Khối đế 5 tầng làm trung tâm thương mại - triển lãm, tầng hầm kết nối các khu chức năng. Ngoài ra, dự án còn có nhà hát 10 tầng, khu trò chơi kết hợp dịch vụ bán lẻ, ẩm thực (2,36 ha), công viên cây xanh (41,3 ha) và mặt nước (21,6 ha).

Nếu hoàn thành đúng tiến độ, tòa tháp 70 tầng tại đây sẽ là công trình cao nhất miền Trung, sánh với các tòa cao tầng ở TP HCM và Hà Nội như Landmark 81, Keangnam hay Lotte Center.

Nguyễn Đông