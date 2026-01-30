Hàng rong, rác thải bao vây công viên nghìn tỷ ở Vũng Tàu

TP HCMCông viên Thùy Vân dọc biển Bãi Sau, đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, chưa có đơn vị vận hành nên hàng rong, rác thải, xe cộ tràn lan, gây nhếch nhác.

Thông tin được nêu tại cuộc họp do Sở Xây dựng TP HCM chủ trì ngày 30/1.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân có tổng vốn gần 1.100 tỷ đồng, khánh thành cuối năm ngoái, gồm công viên cây xanh, đường dạo ven biển, tháp Tam Thắng, khu vui chơi cộng đồng và các trạm dịch vụ công cộng. Công trình được kỳ vọng tạo điểm đến du lịch sôi động cả ngày lẫn đêm cho khu vực Bãi Sau.

Hàng rong ở khu vực tháp Tam Thắng, tháng 12/2025. Ảnh: Trường Hà

Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, mục tiêu này chưa đạt được. Công viên hiện thu hút đông người dân, du khách nhưng việc quản lý chủ yếu dựa vào sự phối hợp tạm thời, thiếu lực lượng chuyên trách. Nhiều vấn đề phát sinh như buôn bán hàng rong, xả rác, xe máy chạy vào khu vực công viên, sử dụng không gian sai quy định.

Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn cho biết vướng mắc lớn nhất là công viên chưa được bàn giao cho đơn vị vận hành. Trong khi đó, phường chỉ được giao đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và hoạt động du lịch; trách nhiệm quản lý, khai thác công trình vẫn thuộc chủ đầu tư.

Hàng rong bủa vây công viên Thùy Vân. Ảnh: Trường Hà

Yếu tố tự nhiên cũng tạo thêm áp lực khi mùa gió chướng khiến sóng lớn, cát tràn bờ, ảnh hưởng cây xanh và cảnh quan. Cùng với hoạt động buôn bán tự phát và rác thải, nhiều ý kiến phản ánh tình trạng "công viên nghìn tỷ nhưng nhếch nhác".

Theo địa phương, chi phí vận hành công viên rất lớn, trong đó tiền điện khoảng một tỷ đồng một tháng, tiền nước khoảng 200 triệu đồng. Việc tổ chức đấu thầu giữ xe chưa thể thực hiện; phường từng huy động lực lượng trông giữ có thu phí nhưng phải dừng do vướng quy định.

Do chưa đưa được các hoạt động thương mại, văn hóa – nghệ thuật vào buổi tối, công viên thiếu ánh sáng, chưa hình thành sản phẩm du lịch đêm. Các hoạt động thể thao, giải trí biển ban ngày cũng chưa thể triển khai đồng bộ.

Từ phía chủ đầu tư, ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu, cho rằng toàn bộ công viên hiện chưa có lực lượng bảo vệ chuyên trách, từ giữ gìn tài sản đến hướng dẫn người dân sử dụng đúng quy định. Các công trình tiện ích miễn phí thường xuyên hư hỏng, mất cắp thiết bị trong khi lực lượng vệ sinh mỏng và ban đêm không có bảo vệ.

Công viên Bãi Sau Vũng Tàu nhìn từ trên cao. Ảnh: Trường Hà

UBND phường Vũng Tàu kiến nghị sớm tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị vận hành. Trường hợp chưa thể triển khai ngay, địa phương đề xuất giải pháp tạm thời trong 3–6 tháng nhằm đưa công viên vào hoạt động ổn định, đúng mục tiêu ban đầu.

Phó giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Lê Ngọc Linh yêu cầu sớm hoàn tất các hạng mục còn tồn tại, tổ chức nghiệm thu và bàn giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông và kỹ thuật TP HCM để xây dựng phương án quản lý, khai thác. Sở cũng đề nghị trong tháng 2 hoàn tất đề án khai thác công viên, làm cơ sở đấu thầu, đồng thời tập trung chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh, chiếu sáng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là dịp Tết.

Công viên Thùy Vân nằm dọc đường cùng tên ở Bãi Sau Vũng Tàu. Đồ họa: Đăng Hiếu

Trường Hà