Công viên 14 ha đối diện The Matrix One sắp khởi công

Công viên rộng 14 ha dự kiến khởi công vào quý III/2020. Công viên này thuộc quần thể dự án công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Golden Palace A tại Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Với quy mô hơn 14 ha, trong đó hồ điều hòa rộng 2,5ha, công viên nằm đối diện dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển. Công viên có đường hầm nối với khu chung cư. Chủ đầu tư The Matrix One cho hay, cư dân sẽ được tận hưởng trọn vẹn tiện ích như nhà đa năng, đường chạy bộ chuẩn quốc tế, hệ thống máy tập ngoài trời, khu tập yoga, khu vui chơi trẻ em, sân bóng rổ, vườn hoa, cây xanh.

Phối cảnh công viên 14 ha nhìn từ trên cao.

The Matrix One quy hoạch trên diện tích 398.191 m2 có công viên chủ đề rộng 144.140 m2, trong đó hơn 25.180 m2 mặt nước. Khu hỗn hợp HH1 quy mô 13.170 m2, với 2.814 m2 đất cây xanh, xây dựng sàn thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cho thuê. Khu hỗn hợp HH2 diện tích 15.410 m2 gồm hơn 4.560 m2 đất cây xanh và xây dựng tháp căn hộ cao cấp 44 tầng, dãy shophouse 5 tầng. Khu TT rộng trên 10.470 m2 gồm 28 căn nhà đơn lập và song lập 4 tầng. Ngoài ra, hơn 15.750 m2 dành cho trường mầm non và trường liên cấp.

Theo MIKGroup, The Matrix One nằm trên khu đất vàng, cạnh Bộ Ngoại giao mới, nối các cung đường Lê Quang Đạo, Mễ Trì và Châu Văn Liêm. Đồng thời sở hữu lợi thế view trực tiếp đường đua F1 Việt Nam Grand Prix, cũng như thừa hưởng hạ tầng của khu vực, như khách sạn Mariot, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình...

Dự án thi công lại từ năm 2019, hiện xây dựng đến tầng 17 và xây dựng cơ sở hạ tầng, dự kiến xây hạ tầng vào quý III/2020. Dự kiến động thổ trường học liên cấp quốc tế vào đầu năm 2021 và bàn giao cho khách hàng vào quý IV cùng năm.

Minh Chi