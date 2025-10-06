'Công ước Hà Nội sẽ là dấu ấn đối ngoại quan trọng của Việt Nam'

Thứ trưởng Ngoại giao cho biết Việt Nam đã vận động bài bản và quyết liệt để đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng tại Hà Nội.

"Việc Việt Nam vận động thành công để Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng, cũng như để văn kiện quan trọng này mang tên Công ước Hà Nội, là một dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của đất nước", Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nhận định ngày 6/10.

Lễ mở ký với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" sẽ được tổ chức ngày 25-26/10. Công ước gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Thứ trưởng cho biết Việt Nam đã tích cực ủng hộ sáng kiến xây dựng Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng ngay từ khi được khởi xướng năm 2019. Trong giai đoạn 2022-2024, đoàn liên ngành của chính phủ với nòng cốt là Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tham dự đầy đủ 8 vòng đàm phán. Ngày 24/12/2024, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Công ước về chống tội phạm mạng.

Việt Nam đã góp phần đưa vào Công ước những nguyên tắc cơ bản, bảo đảm lợi ích chung của tất cả các quốc gia trong hợp tác chống tội phạm mạng, bao gồm: tôn trọng chủ quyền, độc lập quốc gia, không can thiệp công việc nội bộ và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trong quá trình đàm phán, Việt Nam cũng đảm nhiệm vai trò điều phối thương lượng một số điều khoản quan trọng. Những đóng góp tích cực của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ cao của cộng đồng quốc tế. "Kết quả là chúng ta đã có một công ước hoàn chỉnh, bảo đảm phù hợp lợi ích quốc gia và khuôn khổ pháp luật của Việt Nam", Thứ trưởng Giang nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam

Đây là lần đầu tiên một địa danh Việt Nam được gắn với điều ước đa phương toàn cầu liên quan đến lĩnh vực được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và quan hệ đối tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc.

"Quá trình vận động được khởi động và triển khai liên tục ngay sau khi Công ước được thông qua tại Ủy ban đàm phán và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong ba tháng cuối năm 2024. Đây là chiến dịch vận động bài bản, quyết liệt, triển khai đồng thời ở nhiều cấp và tại nhiều thủ đô, đặc biệt là tại các quốc gia, khu vực có vai trò chủ chốt trong lĩnh vực công nghệ mạng, nhằm bảo đảm sự đồng thuận quốc tế đối với đề xuất đăng cai của Việt Nam", Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết.

Việt Nam kỳ vọng sẽ có ít nhất 40 quốc gia ký kết trong sự kiện sắp tới, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ để công ước sớm được phê chuẩn và đưa vào thực thi theo lộ trình dự kiến của Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC) là năm 2027.

Thanh Danh