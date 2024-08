Công ty xổ số TP HCM lãi kỷ lục

Công ty xổ số kiến thiết TP HCM nửa đầu năm lãi 787 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ và gấp ba lần cách đây 12 năm.

Báo cáo tài chính của công ty này ghi nhận doanh thu thuần 5.474 tỷ đồng, đạt gần 58% mục tiêu cả năm. Nguồn thu chủ yếu đến từ kinh doanh vé số truyền thống và vé số cào, trong khi phần còn lại đến từ việc cho thuê văn phòng và dịch vụ in ấn.

Ban lãnh đạo cho biết giá vốn từ các mảng in ấn và cho thuê văn phòng đã giảm mạnh so với cùng kỳ, trong khi doanh thu từ hoạt động xổ số tăng cao, giúp công ty đạt lợi nhuận gộp 1.027 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm ngoái. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 787 tỷ đồng, tăng 19% và là mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 13.683 tỷ đồng và lợi nhuận 1.687 tỷ, tăng nhẹ so với năm 2023, đồng thời dự kiến nộp ngân sách Nhà nước 3.750 tỷ đồng. Quy mô doanh thu và lợi nhuận của công ty không ngừng gia tăng mạnh mẽ. So với chu kỳ nửa đầu năm của 12 năm trước, doanh thu hiện tại gấp hơn hai lần, còn lợi nhuận gấp ba lần.

Tổng tài sản của công ty này đạt trên 3.092 tỷ đồng và nợ phải trả hơn 1.375 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản là tiền mặt và các khoản gửi ngân hàng.

Xổ số kiến thiết TP HCM là doanh nghiệp duy trì vị thế đầu ngành ở khu vực phía Nam trong 12 năm qua.

Theo chiến lược đến 2025, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 8% một năm, doanh thu 12.170 tỷ và lãi xấp xỉ 1.600 tỷ đồng.

Hiện, cả nước có 63 doanh nghiệp xổ số kiến thiết và một công ty điện toán hoạt động từ 2017. Ngoài xổ số, thị trường còn 69 điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài tại Hà Nội, TP HCM, Khánh Hòa, Đà Nẵng.

Thi Hà