Công ty vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất dự kiến thu gần 6 tỷ USD

BSR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm nay hơn 154.000 tỷ đồng, tương đương 5,9 tỷ USD, cao thứ hai trong lịch sử hoạt động.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị quản lý và vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất tại Quảng Ngãi, kỳ vọng doanh thu tăng 7% so với năm ngoái. Nếu hoàn thành, đây là mức cao thứ hai trong gần 20 năm hoạt động của doanh nghiệp này, chỉ sau năm 2022 với hơn 167.000 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo BSR dự tính lợi nhuận sau thuế đạt 2.162 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần kế hoạch ban đầu của năm 2025. Tuy nhiên, so với thực tế kết quả kinh doanh năm ngoái, con số này giảm hơn phân nửa.

Trong tài liệu họp cổ đông thường niên vào giữa tháng sau, ban lãnh đạo BSR cho biết năm nay công ty phải đối diện và giải quyết nhiều thách thức như biến động khó lường của giá dầu, nguồn dầu thô nội địa suy giảm, áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực xăng dầu và hóa dầu ngày ngày càng tăng và chi phí bảo dưỡng tỷ lệ thuận với số năm vận hành nhà máy.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp này liệt kê một loạt công việc quan trọng của năm nay, trong đó có tăng khả năng dự báo giá dầu thô, sản phẩm và chi phí vận chuyển để tối ưu sản lượng tiêu thụ, quản lý tồn kho. Công ty cũng tính đến việc liên kết với các doanh nghiệp khâu sau (hóa dầu, nhiên liệu sinh học, logistics...) nhằm mở rộng chuỗi giá trị, thêm sản phẩm và kênh tiêu thụ.

Danh mục sản phẩm chủ đạo của BSR gồm xăng RON95, RON91/92, E5 RON92, dầu diesel, nhiên liệu hàng không Jet A1... Năm ngoái, công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 141.500 tỷ đồng và lãi sau thuế khoảng 5.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 778% so với cùng kỳ. Petrolimex và PVOil là hai khách hàng lớn nhất khi đóng góp khoảng 55% tổng doanh thu.

BSR thành lập năm 2008, có nhiệm vụ chính là quản lý và vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Công ty sắp trình cổ đông phương án đổi tên đầy đủ thành Công ty cổ phần - Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam. Theo ban lãnh đạo, dùng cụm từ "tổng công ty" trong tên mới để phản ánh đúng tầm vóc, tăng nhận diện và phù hợp với vai trò điều hành trong lĩnh vực lọc hóa dầu.

BSR hiện có vốn điều lệ 50.073 tỷ đồng. Tính đến ngày 11/3, công ty có 56.356 cổ đông, trong đó Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là cổ đông lớn duy nhất và nắm quyền chi phối với tỷ lệ 92,13%. Gần 7,9% còn lại được nắm giữ bởi hàng chục nghìn cổ đông nhỏ lẻ. Điều này khiến BSR không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán, bởi quy định yêu cầu ít nhất 10% cổ phần phải do tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ.

Ban lãnh đạo BSR ngày 19/3 cho biết sẽ tiếp tục báo cáo các cơ quan quản lý về vướng mắc điều kiện công ty đại chúng và chủ động xây dựng phương án tái cơ cấu vốn nhằm đáp ứng quy định.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu BSR đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Mỗi cổ phiếu hiện giao dịch quanh 26.100 đồng, giảm hơn 30% so với khi chạm vùng đỉnh lịch sử trên 38.000 đồng vào đầu tháng này.

Phương Đông