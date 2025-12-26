Công ty Union Success Việt Nam trúng năm lô đất trụ sở Công an TP Huế

Công ty Union Success Việt Nam hôm nay đã trúng đấu giá năm lô đất trụ sở của Công an TP Huế với số tiền 538 tỷ đồng.

Ngày 26/12, ông Trương Phước Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế, cho biết Công ty Union Success Việt Nam có trụ sở ở Hải Phòng đã trúng đấu giá năm lô đất trên đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương (phường Thuận Hóa). Công ty Union Success Việt Nam trúng đấu giá với số tiền 538 tỷ đồng, cao hơn 13 tỷ đồng so với mức khởi điểm.

Trụ sở Công an TP Huế trên đường Trần Cao Vân. Ảnh: Võ Thạnh

Các khu đất 27, 29, 31, 50 Trần Cao Vân và số 9 Nguyễn Tri Phương đưa ra đấu giá đều nằm trên mặt tiền đường, thuộc trung tâm TP Huế. Các khu đất này đang là trụ sở của các đơn vị Công an TP Huế và được giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế quản lý sau khi trụ sở Công an TP Huế di dời về trụ sở mới trên đường Võ Chí Công, phường Vỹ Dạ. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao, cho thuê đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu đất.

Giá khởi điểm để đấu giá năm khu đất là 525 tỷ đồng, tương ứng với giá đất hơn 39,3 triệu đồng một m2. Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế, phí. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt trước 105 tỷ đồng, bước giá vòng đấu là 10,5 tỷ đồng. Tài sản gắn liền với đất sẽ được bán cho người trúng đấu giá các khu đất với tổng trị giá hơn 94,8 tỷ đồng.

Diện tích đất giao cho nhà đầu tư để xây dựng và kinh doanh nhà ở thương mại rộng 13.344,18 m2. Theo quy hoạch, diện tích đất xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp 7633,71 m2, diện tích đất xây dựng nhà ở liền kề 5.710,47 m2.

Võ Thạnh