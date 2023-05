Công ty tự tiêu hủy bình nước có đỉa bị phạt 38 triệu đồng

Quảng BìnhCông ty cổ phần nước khoáng Bang bị phạt 38 triệu đồng do tự ý tiêu hủy bình nước uống có đỉa, không thông báo với nhà chức trách.

Ngày 20/5, ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình, cho biết đã phạt Công ty cổ phần nước khoáng Bang, huyện Lệ Thủy do không thông báo với cơ quan chức năng khi phát hiện sự cố an toàn thực phẩm, xóa bỏ bằng chứng sự cố, theo Nghị định 115 về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, trong 5 mẫu nước được nhà chức trách lấy tại công ty kiểm tra, mẫu tại giếng khoan số 3 không đạt chỉ tiêu vi sinh vật. Chi cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu công ty dừng khai thác nước giếng khoan số 3 để khắc phục. Dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai Bang dung tích 20 lít của công ty cũng phải tạm dừng sau vụ phát hiện đỉa trong bình nước còn nguyên tem.

Con đỉa trong bình nước uồng 20 lít Con đỉa trong bình nước uống 20 lít còn niêm phong. Video: Mầm non Phong Thuỷ

Trước đó trưa 28/4, cô Hoàng Thị Xuyên, giáo viên Trường mầm non Phong Thủy mang bình nước 20 lít nhãn hiệu Bang cho các cháu uống. Ít phút sau, cô phát hiện bình nước có con đỉa còn sống. Bình nước còn nguyên màng nylon niêm phong nhưng đã sử dụng một phần nước trong bình.

Chiều cùng ngày, Công ty cổ phần nước khoáng Bang làm việc với nhà trường, xác nhận dị vật là con đỉa còn sống trong bình nước và xin thu hồi sản phẩm có dị vật và 39 bình nước loại 20 lít nhập cùng đợt.

Công ty nước khoáng Bang cho hay trong lô sản xuất này có 640 bình loại 20 lít được phân phối. Đơn vị đã liên hệ thu hồi và tiêu hủy sản phẩm trong lô có con đỉa. Sở Y tế Quảng Bình đã đề nghị công an vào cuộc.đi

Hoàng Táo