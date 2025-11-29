Công ty truyền thông đăng 'quyết định kỷ luật' sinh viên thực tập lên mạng

Công ty truyền thông cho rằng sinh viên thực tập "có lời lẽ thách thức" nên ra quyết định xử lý kỷ luật, không công nhận kết quả thực tập và đăng lên mạng.

Quyết định về việc xử lý kỷ luật nữ sinh thực tập được một công ty truyền thông và quảng cáo đưa ra hôm 26/11, đăng lên Fanpage và TikTok của doanh nghiệp. Nội dung thể hiện tên của nữ sinh, khoa và trường em đang theo học, gây bức xúc dư luận.

Giám đốc công ty, người ký quyết định kỷ luật, cho rằng đã căn cứ vào điều lệ, nội quy của công ty và chức năng quyền hạn của giám đốc doanh nghiệp.

Lỗi vi phạm nêu trong quyết định là do sinh viên "có lời lẽ thách thức và thái độ không chuẩn mực với cấp trên, vi phạm quy định về tác phong và giao tiếp công ty". Hình thức kỷ luật là "không công nhận quá trình thực tập tại công ty và thu hồi dấu mộc xác nhận thực tập". Quyết định còn đề nghị trường đại học nơi sinh viên theo học xem xét và có biện pháp nhắc nhở đối với sinh viên.

Doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Nêu quan điểm về cách xử lý của công ty truyền thông này, luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP HCM) nói "rất đáng tiếc vì đây là quyết định không nên có và hoàn toàn không phù hợp".

Ông Tuấn phân tích, Bộ luật Lao động giải thích kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định. Việc xử lý kỷ luật một lao động phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

Cụ thể, xét về mối quan hệ giữa doanh nghiệp và sinh viên thực tập chưa có phát sinh về quan hệ lao động, nên quan hệ này không thể áp dụng Luật lao động để điều chỉnh giải quyết. Hơn nữa, doanh nghiệp đã xác nhận nữ sinh viên hoàn thành xong thời gian tập sự và đã được xác nhận bằng văn bản chính thức.

Về việc doanh nghiệp đã tự ý công khai thông tin của sinh viên, hành vi mà doanh nghiệp tự cho là "vi phạm quy định về tác phong và giao tiếp của công ty", lên trên mạng xã hội, mà không có sự đồng ý của sinh viên ấy, là có dấu hiệu xâm phạm các quyền về nhân thân đã được pháp luật bảo vệ, như: quyền của cá nhân đối với hình ảnh của mình; quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình... đã được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015.

Theo luật sư, chưa nói về nội dung trong quyết định xử lý kỷ luật, vì nó hoàn toàn trái pháp luật mà xét về quyền dân sự thì không ai được phép đưa thông tin cá nhân của người khác lên mạng xã hội dưới bất cứ hình thức nào, trừ khi được sự đồng ý của người đó và trừ trường hợp pháp luật có quy định.

Như vậy, người sinh viên thực tập đó có quyền yêu cầu công ty gỡ bỏ, cải chính, xin lỗi và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có đối với mình.

Theo khoản 2 Điều 101 Nghị định 15/2020 ND-CP (được sửa đổi bởi khoản 37, Điều 1 Nghị định 14/2022), hành vi đưa thông tin cá nhân của người khác lên mạng xã hội, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị xử phạt hành chính.

Mức phạt đối với tổ chức từ 20-30 triệu đồng; với cá nhân bằng một nửa, tối đa 15 triệu đồng (theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 15/2020).

Ngoài ra, người vi phạm còn phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn theo khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020.

Luật sư Tuấn cho rằng doanh nghiệp cần tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, bởi các em còn thiếu kinh nghiệm, dễ mắc sai sót trong giao tiếp và ứng xử. Thay vì áp đặt hay gây áp lực vì lợi ích của mình, doanh nghiệp nên hướng dẫn và hỗ trợ để các em trưởng thành.

"Việc đẩy sinh viên vào đường cùng có thể gây hệ quả khó lường, doanh nghiệp cũng cần nhìn lại, rút kinh nghiệm trong quá trình tiếp nhận thực tập sinh", luật sư Tuấn nói.

Hải Duyên