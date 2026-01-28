Công ty Trung Quốc Engine AI công bố kế hoạch đưa robot hình người lên không gian, hướng đến tạo ra phi hành gia robot đầu tiên trên thế giới.

Engine AI tuần này thông báo hợp tác với công ty vũ trụ thương mại Beijing Interstellar Human Spaceflight Technology (BIHST) nhằm khởi động Chương trình Thám hiểm Phi hành gia Robot Hình người. Chương trình dự kiến đưa PM01, sản phẩm được Engine AI tung ra cách đây khoảng một năm và giới thiệu là robot hình người đầu tiên trên thế giới biết lộn trước, bay lên không gian.

Công ty Trung Quốc muốn đưa robot hình người lên vũ trụ Robot hình người PM01 biểu diễn lộn nhào về phía trước. Video: EngineAI

Theo CNEVPost, thám hiểm không gian đặt ra những yêu cầu cao hơn nhiều so với bất cứ hoạt động nào của robot trên Trái Đất, đòi hỏi sự ổn định vận hành, khả năng thích ứng với môi trường và tự động ra quyết định xuất sắc. Nhiệm vụ không gian thường buộc máy móc phải làm việc trong môi trường chân không, vi trọng lực, nhiệt độ dao động lớn và bức xạ cao.

Để giải quyết, Engine AI và BIHST cho biết, sẽ tập trung cải thiện khả năng thích ứng, độ bền và khả năng thực hiện nhiệm vụ của PM01. Mục tiêu dài hạn là cho phép robot hoạt động độc lập trong các nhiệm vụ không gian phức tạp, trở thành phi hành gia robot hình người đầu tiên trên thế giới. Chương trình đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm tích hợp AI hiện thân vào hoạt động thám hiểm vũ trụ.

Engine AI nhận định, robot hình người như PM01 làm tốt hơn con người trong một số nhiệm vụ không gian do ít bị giới hạn sinh lý và có thể đảm nhận công việc rủi ro cao như bảo trì bên ngoài trạm vũ trụ, khám phá khu vực nguy hiểm và giám sát dài hạn.

PM01 được thiết kế cho các nhà nghiên cứu muốn kết hợp chuyển động giống người với trí thông minh robot tiên tiến. Robot sở hữu màn hình trung tâm với khả năng tương tác cao, cấu trúc sinh học mô phỏng chuyển động của con người và phần eo đặc biệt có thể xoay 320 độ. Nó được chế tạo dựa trên bộ khung ngoài bằng hợp kim nhôm bền chắc, cân bằng giữa sức mạnh và sự nhanh nhẹn.

Trong khi robot SE01, sản phẩm chủ lực của EngineAI, có kích thước tương đương người thật, PM01 nhỏ gọn hơn đáng kể. Nó cao 1,38 m và nặng khoảng 40 kg, thấp hơn 27 cm và nhẹ hơn 8 kg so với SE01. PM01 có khả năng nhận thức thị giác tiên tiến nhờ camera độ sâu Intel RealSense, cho phép nhận biết không gian chính xác. Robot sử dụng kiến trúc chip kép, kết hợp module Nvidia Jetson Orin với CPU Intel N97, cung cấp năng lực tính toán cao cho những tác vụ như nhận thức phức tạp, điều khiển chuyển động và xử lý thời gian thực.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, CNEVPost)