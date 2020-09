Công ty Trung Quốc bị tố cáo thu thập thông tin của 2,4 triệu người

Công ty Zhenhua Data tại Thâm Quyến được cho là đã xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân chi tiết của 2,4 triệu người.

Dữ liệu Zhenhua Data thu thập bị rò rỉ đến tay học giả Mỹ Christopher Balding, người từng ở Thâm Quyến nhưng đã trở lại Mỹ do lo ngại về an ninh. Ông chia sẻ dữ liệu với công ty tư vấn an ninh mạng Australia Internet 2.0 để phục hồi và phân tích, Guardian đưa tin ngày 14/9.

Công ty Internet 2.0 cho biết họ có thể khôi phục hồ sơ của khoảng 250.000 người từ tập dữ liệu bị rò rỉ, cho thấy Zhenhua Data đã thu thập thông tin cá nhân của khoảng 52.000 người Mỹ, 35.000 người Australia, gần 10.000 người Anh, 1.400 người Malaysia, 2.100 người Indonesia và nhiều người nước ngoài khác. Chúng chứa thông tin của các chính trị gia như Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Australia Scott Morrison cùng người thân của họ, hoàng gia, quan chức quân sự và người nổi tiếng.

Hai người dùng laptop trong hình minh họa được chụp ngày 28/3/2018. Ảnh: Reuters.

Vụ rò rỉ đặt ra câu hỏi về mức độ và phạm vi thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc vì Zhenhua Data được truyền thông Australia và Anh cho là có quan hệ với quân đội và đảng Cộng sản Trung Quốc. "Trung Quốc đang xây dựng một mạng lưới giám sát lớn cả trong nước và quốc tế", Balding nói với đài Australia ABC.

Thông tin bị thu thập bao gồm ngày sinh, địa chỉ, tình trạng hôn nhân, ảnh, các mối quan hệ chính trị, người thân và tài khoản mạng xã hội, phần lớn được lấy từ mạng xã hội. Trong khi hầu hết thông tin được thu thập từ tài liệu công khai, một số hồ sơ chứa thông tin dường như được lấy từ dữ liệu ngân hàng bí mật, đơn xin việc và tài liệu đánh giá tâm lý, có thể được lấy từ "web tối" (nội dung mạng không thể truy cập bằng cách thông thường mà phải sử dụng các phần mềm chuyên biệt).

Một giám đốc kinh doanh của Zhenhua nói với Guardian rằng cáo buộc "sai sự thật nghiêm trọng". "Dữ liệu của chúng tôi đều là dữ liệu công khai trên internet. Chúng tôi không thu thập dữ liệu. Đây chỉ là tích hợp dữ liệu. Mô hình kinh doanh và danh sách đối tác là bí mật kinh doanh của chúng tôi. Không có cơ sở dữ liệu nào về hai triệu người", giám đốc nói.

"Chúng tôi là một công ty tư nhân", bà này nói thêm, bác bỏ có quan hệ với chính phủ hoặc quân đội Trung Quốc. "Khách hàng của chúng tôi là các tổ chức nghiên cứu và các tập đoàn kinh doanh".

Bộ trưởng Năng lượng Australia Angus Taylor cho biết nếu cáo buộc đúng sự thật thì đây là thông tin đáng lo ngại, nhưng ông lập luận rằng chính phủ Australia đã tăng cường chi tiêu cho an ninh mạng. Trong khi đó, phát ngôn viên về vấn đề nội vụ của đảng Lao động Australia Kristina Keneally nói rằng sự việc nhấn mạnh "mối đe dọa về sự can thiệp của nước ngoài" và "chúng tôi phải xem xét mối đe dọa đó nghiêm túc".

