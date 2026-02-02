Công ty trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương lãi cao nhất bảy năm

Ricons - công ty xây dựng trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương - báo lợi nhuận sau thuế năm ngoái tăng gấp đôi so với 2024, lên 377 tỷ đồng, cao nhất bảy năm.

Báo cáo tài chính mới đây của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons cho biết doanh thu cả năm 2025 đạt hơn 9.042 tỷ đồng, tăng gần 13% so với năm 2024. Trong đó, gần 99% đến từ hợp đồng xây dựng. Công ty đạt doanh thu cao nhất kể từ năm 2023.

Trừ đi giá vốn, Ricons lãi gộp gần 523 tỷ đồng, tăng 23%. Biên lợi nhuận cải thiện lên 5,78% - cao nhất kể từ năm 2020.

Năm qua, doanh thu tài chính đạt gần 138 tỷ đồng, sụt 29% so với cùng kỳ, chủ yếu do hụt bớt lãi chậm thanh toán. Gần 62% doanh thu tài chính đến từ lãi tiền gửi ngân hàng và trái phiếu, khoản này tăng 72%. Đến cuối năm 2025, Ricons có gần 3.200 tỷ đồng gửi tiết kiệm và trái phiếu, chiếm hơn 41,5% tổng tài sản.

Ngoài ra, công ty còn có thêm 10 tỷ đồng lợi nhuận khác, gấp 5 lần cùng kỳ. Khoản này chủ yếu là hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình và thanh lý tài sản cố định.

Về các chi phí thường xuyên, Ricons cắt giảm được 44% chi phí tài chính, về còn 13 tỷ đồng. Trong đó, lãi vay sụt hơn 70% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm hơn một nửa về 181 tỷ đồng, chủ yếu nhờ được hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi.

Tổng lại, Ricons lãi sau thuế hơn 377 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2024. Đây là con số lớn nhất kể từ năm 2019. Tính đến cuối năm trước, công ty có lợi nhuận lũy kế gần 957 tỷ đồng.

Ricons thành lập từ năm 2004 dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Bá Dương, là tổng thầu xây dựng, tổng thầu cơ điện, thiết kế và thi công, đầu tư xây dựng có tiếng trên thị trường. Trước khi Coteccons (CTD) rơi vào nhóm cổ đông ngoại Kusto Group, Ricons là một thành viên nằm trong hệ sinh thái của ông Dương, thường xuyên đồng hành cùng CTD tại nhiều công trình lớn. Sau màn "chia tay" năm 2020, ông Dương và các cộng sự chuyển qua tập trung điều hành nhóm Ricons cùng các thương hiệu khác như Newtecons, BM Windows, Sol E&C, Boho.

Tại hội nghị tổng kết năm 2025 vào ngày 16/1, các thành viên khác trong hệ sinh thái cũng báo kết quả kinh doanh tích cực. Newtecons ghi nhận doanh thu vượt kế hoạch đề ra với mức 13.170 tỷ đồng, sở hữu giá trị đơn hàng tồn đọng (backlog) khoảng 18.500 tỷ đồng cho năm nay. SOL E&C báo doanh thu hơn 5.300 tỷ đồng, tăng trên 16%. BM Windows năm vừa qua trúng thầu các dự án lớn tại Australia, Mỹ, Canada...

Ông Nguyễn Bá Dương cho biết doanh thu từ 4 doanh nghiệp đang vượt mốc 30.000 tỷ đồng. Năm 2026, hệ sinh thái này kỳ vọng đạt con số hơn 50.000 tỷ đồng, hình thành một trong những cụm nhà thầu xây dựng tư nhân có quy mô và sức bật đáng chú ý nhất trên thị trường.

Ông Nguyễn Bá Dương trong hội nghị tổng kết năm 2025, ngày 16/1. Ảnh: Newtecons

Hiện tại, Ricons được xác định là cổ phiếu OTC, tức chưa niêm yết nhưng được giao dịch trên quầy không chính thức của các công ty phát hành cổ phiếu, các ngân hàng hay các công ty chứng khoán. Họ công bố thông tin rất thường xuyên và đúng hẹn. Doanh nghiệp này ấp ủ kế hoạch niêm yết từ năm 2020 nhưng nhiều lần hoãn lại do không được đa số cổ đông ủng hộ.

Tất Đạt