Công ty trạm sạc của ông Phạm Nhật Vượng có Chủ tịch mới

V-Green, công ty vận hành trạm sạc do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập, vừa bổ nhiệm bà Phạm Thanh Thúy làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.

Quyết định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 5/2. Bà Phạm Thanh Thúy sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch thay ông Nguyễn Thành Dương, người xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, bà Thúy giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Bà Thúy tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Khoa Kinh tế đối ngoại. Bà đã có 12 năm làm việc tại Vingroup, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo tại các công ty khác nhau trong hệ sinh thái tập đoàn này. Nữ doanh nhân này cũng từng làm Tổng giám đốc VinFast Bắc Mỹ.

Bà Phạm Thanh Thúy, tân Chủ tịch của V-Green.

V-Green được ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, sáng lập năm 2024. Trong đó, người giàu nhất Việt Nam nắm 90% vốn. Hiện vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 3.500 tỷ đồng.

Công ty hoạt động độc lập trong vai trò đối tác phát triển mạng lưới trạm sạc cho VinFast trên quy mô toàn cầu. Ở Việt Nam, doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng đã dẫn đầu thị phần trong mảng này.

Tính đến nay, V-Green đã triển khai 4.500 trạm đổi pin xe máy điện, và dự kiến tăng gấp 10 lần số này vào cuối quý I năm nay. Ngoài Việt Nam, công ty này hiện còn vận hành hạ tầng sạc điện tại Indonesia, Philippines, Ấn Độ...

Trọng Hiếu