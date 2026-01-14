Công ty trả tiền để nhân viên đi chơi với bạn

Thụy ĐiểnĐể nhân viên bớt cô đơn, một công ty dược phẩm cho phép họ dùng giờ làm việc để đi gặp gỡ bạn bè, đồng thời cấp thêm 100 USD tiêu vặt.

Tháng 12/2024, chuỗi nhà thuốc Apotek Hjärtat bắt đầu thử nghiệm chương trình Friendship Hour (Giờ kết bạn). Chính sách này cho phép nhân viên dành 15 phút mỗi tuần hoặc một giờ mỗi tháng trong giờ hành chính để kết nối xã hội như gọi điện, nhắn tin hoặc ra ngoài uống cà phê với bạn.

Ngoài thời gian nghỉ được trả lương, mỗi người tham gia còn nhận khoản tiền hỗ trợ 100 USD (khoảng 2,5 triệu đồng) cho các chi phí giao tế trong suốt một năm thử nghiệm.

"Tôi thật sự mệt mỏi khi về nhà và không còn năng lượng để gặp ai", Yasmine Lindberg, một nhân viên công ty chia sẻ. Sau khi ly hôn vài năm trước, cô dành hết thời gian rảnh cho con cái và cảm thấy sự cô đơn bủa vây.

Dù số tiền và thời gian không quá lớn, Lindberg cho biết nó là "cú hích" cần thiết để cô bước ra ngoài. "Tôi thấy hạnh phúc hơn. Cuộc sống không chỉ diễn ra trên mạng xã hội", cô nói.

Bà Monica Magnusson, Giám đốc điều hành công ty cho biết chiến dịch này hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Thụy Điển trong việc giảm tình trạng cô đơn. "Sự cô đơn thường xuất hiện ngay trong công việc và nhân viên của chúng tôi không ngoại lệ", bà nói.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 1/6 dân số thế giới đang cảm thấy cô đơn. Báo cáo toàn cầu năm 2025 ước tính tình trạng này góp phần vào khoảng 871.000 ca tử vong mỗi năm, tương đương tác hại của việc hút thuốc lá.

Các chuyên gia từ Trung tâm Sức khỏe nơi làm việc (Mỹ) cảnh báo cô đơn kéo dài có thể dẫn đến lo âu, trầm cảm, tăng nguy cơ bệnh tim và rút ngắn tuổi thọ.

Không chỉ Thụy Điển, một công ty marketing tại Thái Lan cũng từng gây sốt khi tài trợ tài khoản Tinder Gold và cho nhân viên nghỉ phép để đi hẹn hò. Tại Nhật Bản, chính sách "nghỉ thất tình" cũng được áp dụng để nhân viên chữa lành cảm xúc. Điều này cho thấy sức khỏe xã hội (Social Health) đang dần trở thành một phần quan trọng trong gói phúc lợi nhân sự toàn cầu.

Ngọc Ngân (Theo Yourtango, BBC)