Công ty thua kiện khi sa thải nhân viên chửi sếp

AnhTheo tòa, việc nhân viên gọi sếp là "thằng khốn" không phải loại vi phạm khiến nhân viên bị đuổi việc, do đó buộc công ty bồi thường vì sa thải trái luật.

Phán quyết được Tòa án Cambridge tuyên hôm 4/9. Theo Telegraph, hồ sơ vụ kiện thể hiện, Kerrie đã bắt đầu làm việc tại Công ty Main Group Services ở Northampton từ tháng 10/2018, điều hành bởi vợ chồng ông Thomas.

Tháng 5/2022, Kerrie tìm thấy tài liệu trong bàn làm việc của sếp về thông tin tuyển dụng vị trí mình đang làm việc. Cô tin sắp bị sa thải.

Khi ông Thomas nêu vấn đề về hiệu suất làm việc của Kerrie, cô bắt đầu khóc và nói rằng nếu bất kỳ ai khác ở vị trí này thì họ đã nghỉ từ nhiều năm trước vì những chuyện xảy ra trong văn phòng. "Nhưng chính vì hai đồ khốn các người mà tôi mới ở lại", cô nói

Ông Thomas giận dữ phản pháo: "Đừng có gọi tôi hay vợ tôi là đồ khốn. Cô tiêu đời rồi. Thu dọn đồ đạc và cút xéo đi". Quyết định sa thải được vị giám đốc đưa ra ngay lập tức.

Kerrie cho biết đã hỏi liệu sếp có thực sự sa thải không và ông chủ trả lời: "Đúng vậy, cút đi".

Sau đó, Kerrie đã kiện công ty vì sa thải bất công.

Tại tòa, công ty trình bày, theo các điều khoản trong hợp đồng, cô có thể bị sa thải vì "sử dụng ngôn ngữ khiêu khích, lăng mạ". Song việc này phải thông báo trước cho người lao động trước 30 ngày. Những vi phạm nghiêm trọng hơn như "ngôn ngữ đe dọa và hăm dọa" mới bị coi là hành vi sai trái nghiêm trọng và cần phải bị sa thải ngay lập tức.

Công ty sau đó nói Kerrie bị sa thải vì hiệu suất làm việc kém.

Tòa án đánh giá, quy trình kỷ luật của công ty đã không được tuân thủ. Nguyên đơn đã không được thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động và cũng không được trả lương cho tháng làm việc đó.

Theo tòa, lý do Kerrie bị sa thải là những chỉ trích với giám đốc, không phải vì hiệu suất làm việc.

Chủ tọa cho rằng những lời lăng mạ như vậy là "không phù hợp" nhưng không nhất thiết cấu thành hành vi sai trái nghiêm trọng đến mức sa thải ngay lập tức, đặc biệt nếu chúng được nói ra "trong lúc nóng giận".

Trong trường hợp này, tòa cho rằng nguyên đơn trong quá trình làm việc cũng chưa từng có hành vi xấc xược hay bình luận xúc phạm nào.

Việc sa thải Kerrie do đó là trái luật. Theo phán quyết, Kerrie Herbert sẽ nhận được khoản bồi thường gần 30.000 bảng Anh từ công ty.

Hải Thư