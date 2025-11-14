Công ty thép của Vingroup tăng vốn thêm 5.000 tỷ đồng

VinMetal, công ty thép mới thành lập một tháng của Vingroup, tăng vốn từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng.

Thông tin trên được Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal công bố trong bản thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 13/11. Các cổ đông đã góp 15.000 tỷ đồng vào doanh nghiệp này bằng tiền mặt.

VinMetal vừa được thành lập cách đây hơn một tháng nhưng số vốn của doanh nghiệp này đã vượt nhiều tên tuổi trong ngành như Hoa Sen, Nam Kim, VNSteel... nhưng vẫn thấp hơn Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh.

Ngoài việc tăng vốn, VinMetal còn bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ làm Tổng giám đốc công ty. Doanh nhân này sinh năm 1967, ông tốt nghiệp bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP HCM và có bằng cử nhân Quản trị & Marketing tại Đại học Monash, Australia. Ông là em ruột của ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thép Pomina.

Ông Sĩ đã có hơn 30 năm gắn bó với ngành công nghiệp thép Việt Nam. Doanh nhân này vẫn đang đảm nhiệm chức Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Thép Pomina. Ngoài ra, ông còn là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Đầu tư Thế giới Di động.

Đầu tháng 10, Vingroup công bố thành lập VinMetal, doanh nghiệp sản xuất thép với công suất 5 triệu tấn trong giai đoạn I. Công ty tập trung vào các dòng thép dân dụng trong xây dựng, cuộn cán nóng (HRC) và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Theo đại diện Vingroup, việc thành lập VinMetal nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các mảng kinh doanh của công ty như bất động sản Vinhomes và sản xuất xe điện VinFast. Tập đoàn này cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, TP HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Về cơ cấu cổ đông, Vingroup sở hữu 98% vốn của VinMetal. Hai cổ đông sáng lập còn lại là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người góp 1% vốn, tương đương số tiền 100 tỷ đồng.

Trọng Hiếu