Công ty thanh toán số của MobiFone được cung ứng dịch vụ hạ tầng thanh toán

Công ty thanh toán số của Mobifone là đơn vị thứ hai được cấp phép dịch vụ chuyển mạch và bù trừ điện tử, xóa thế độc quyền của Napas.

Ngày 27/11/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty cổ phần thanh toán số MobiFone (MobiFone Digital Payment - MDP).

Giấy phép này bao gồm cung ứng dịch vụ chuyển mạch điện tử, dịch vụ bù trừ điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ phù hợp với phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, Công ty Thanh toán số MobiFone là đơn vị thứ hai được Ngân hàng Nhà nước cấp phép triển khai dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử. Nhiều năm nay, Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) là đơn vị duy nhất được cung ứng dịch vụ này tại Việt Nam.

Hệ thống bù trừ điện tử là hạ tầng để các tổ chức trung gian thanh toán, ngân hàng kết nối vào trong cùng một hệ thống. Đồng thời, dịch vụ chuyển mạch tài chính cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho việc kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu giao dịch điện tử, giúp các ngân hàng và công ty tài chính, trung gian thanh toán... xử lý và chuyển giao các giao dịch giữa khách hàng và đối tác tài chính.

Việc cấp phép thêm doanh nghiệp cung ứng dịch vụ này theo các chuyên gia, sẽ tăng tính cạnh tranh, tăng hiệu quả xử lý, giảm phí giao dịch thanh toán, chuyển tiền cho người dân và doanh nghiệp.

Việc được cấp phép, theo MDP, đánh dấu bước phát triển mới của doanh nghiệp này trên hành trình trở thành một trong những hạ tầng thanh toán quan trọng của Việt Nam.

MDP cho biết hướng tới có tầm nhìn kiến tạo hạ tầng chuyển mạch lõi và thanh toán số thế hệ thứ 4, phổ cập thanh toán số cho toàn dân nâng tầm năng lực số quốc gia, từ đó định vị Việt Nam trở thành quốc gia thanh toán số hàng đầu khu vực kết nối toàn diện với kinh tế số toàn cầu.

MDP được thành lập từ giữa năm nay với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, do ba cổ đông sáng lập. Tổng Công ty Viễn thông MobiFone góp vốn 51%, Công ty cổ phần One Mount Group sở hữu 38% và Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) nắm 11%. Ông Phan Thanh Sơn, sinh năm 1974, là đại diện pháp luật và tổng giám đốc của MDP.

Công ty thanh toán số MDP được ra mắt sau nửa năm từ khi MobiFone được phê duyệt chuyển giao về Bộ Công an từ cuối tháng 2 năm nay. Theo đó, MobiFone được giao nhiệm vụ dẫn dắt quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, công nghệ số và an ninh số quốc gia.

