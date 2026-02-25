Công ty tài sản số liên quan VPBank sắp tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

CAEX, công ty tài sản số liên quan VPBank, đang hoàn tất thủ tục nâng vốn lên 10.000 tỷ đồng để đủ điều kiện thí điểm sàn giao dịch.

Kế hoạch này được Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) cho biết ngày 25/2. Mức vốn CAEX dự kiến tăng gấp 400 lần hiện tại (25 tỷ đồng), lên 10.000 tỷ, để đáp ứng yêu cầu thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Theo quy định, công ty vận hành sàn giao dịch tài sản số phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Trong đó, 35% vốn do ít nhất hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ.

Lãnh đạo CAEX cho biết công ty đã chuẩn bị đủ nguồn lực công nghệ, tài chính tham gia thí điểm cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Hình ảnh một phòng giao dịch của VPBank. Ảnh: VPB

CAEX được thành lập vào tháng 9 năm ngoái, với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, VPBankS, công ty con của VPBank, góp 2,75 tỷ đồng, tương ứng 11% vốn điều lệ.

Cổ đông lớn nhất của CAEX là Công ty cổ phần LynkiD, sở hữu 50% vốn. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, nhà phát triển nền tảng tích điểm, đổi quà và là đối tác loyalty độc quyền của VPBank từ năm 2022.

Ngoài VPBank, một số tổ chức cũng rục rịch tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa. Đầu năm nay, Chủ tịch MB Lưu Trung Thái từng cho biết nhà băng này có kế hoạch tham gia thị trường tài sản số. Các công ty chứng khoán như LPBS, SSI, VIX hay TCBS cũng đã góp vốn thành lập các pháp nhân chuyên biệt về tài sản mã hóa.

Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, theo Nghị quyết của Chính phủ. Từ ngày 20/1, Bộ Tài chính đã bắt đầu nhận hồ sơ xin cấp phép lập sàn giao dịch. Cơ quan này cho biết khoảng 10 công ty chứng khoán và ngân hàng có kế hoạch tham gia thị trường này khi được cấp phép. Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Việt Nam có "hơn một sàn" để đảm bảo cạnh tranh, nhưng số lượng giấy phép sẽ hạn chế nhằm kiểm soát rủi ro.

Trọng Hiếu