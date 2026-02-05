Công ty Sweco Việt Nam cấp xe điện cho toàn bộ kỹ sư

Sweco Việt Nam trang bị xe điện cho các kỹ sư phục vụ công việc, nhằm giảm phát thải từ giao thông, trong lộ trình phát triển bền vững của doanh nghiệp, từ 30/1.

Đại diện Sweco Việt Nam (Boydens Vietnam part of Sweco) cho biết, chương trình trên là một trong những giải pháp vận hành được bổ sung vào lộ trình phát triển bền vững của công ty, nhằm giảm phát thải từ giao thông, lĩnh vực chiếm tỷ trọng đáng kể trong phát thải gián tiếp ở các đô thị lớn.

Các nhân sự Sweco Việt Nam tại lễ bàn giao xe máy điện. Ảnh: Sweco

Theo đó, Sweco Việt Nam (thuộc tập đoàn Sweco của Thụy Điển) đã bắt đầu trang bị xe máy điện cho toàn bộ kỹ sư đang làm việc. Việc sử dụng xe máy điện được doanh nghiệp đánh giá phù hợp giao thông Việt Nam, giảm khí thải CO2, hạn chế tiếng ồn và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Việc trang bị xe máy điện cho nhân viên được Sweco Việt Nam xác định với hai mục tiêu, nâng phúc lợi người lao động và đóng góp vào cam kết Net Zero 2040 của tập đoàn Sweco. Thay vì khuyến khích mang tính tự nguyện, doanh nghiệp này chọn cách tiếp cận chủ động, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong triển khai.

Tại lễ bàn giao xe máy điện, ông Dirk Boydens, Tổng giám đốc Sweco Việt Nam cho biết: "Việc cung cấp xe máy điện cho nhân viên thể hiện cách chúng tôi đưa các cam kết phát triển bền vững vào hành động cụ thể. Đây không chỉ là giải pháp giảm phát thải trong vận hành hằng ngày, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy các giải pháp di chuyển thân thiện với môi trường".

Ông Dirk Boydens, Tổng giám đốc Sweco Việt Nam tại lễ bàn giao xe máy điện cho nhân viên. Ảnh: Sweco

Trên quy mô toàn cầu, tập đoàn Sweco đã công bố lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040, đồng thời tích hợp các tiêu chí ESG vào các quyết định từ thiết kế, tư vấn kỹ thuật cho đến quản trị doanh nghiệp và vận hành nội bộ.

Theo ông Dirk Boydens, chiến lược xe máy điện là một phần trong hệ giải pháp phát triển bền vững mà Sweco đang triển khai, thay vì một hoạt động đơn lẻ mang tính ngắn hạn. Tại Việt Nam, bên cạnh các dự án tư vấn hướng tới công trình xanh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, doanh nghiệp này chú trọng cải thiện hoạt động, từ cách sử dụng năng lượng tại văn phòng, tối ưu quy trình làm việc, các giải pháp di chuyển của nhân viên.

Sweco Việt Nam (Boydens Vietnam part of Sweco) là đơn vị tư vấn kỹ thuật, thiết kế với nhiều năm kinh nghiệm trong các dự án công trình phức tạp, cải tạo, nâng cấp công trình hiện hữu và phát triển bền vững tại Việt Nam. Việc triển khai xe máy điện cho nhân viên được xem là bước đi cụ thể nhằm giảm phát thải trong phạm vi kiểm soát trực tiếp của doanh nghiệp.

Các nhân viên Sweco Việt Nam nhận bàn giao xe máy điện. Ảnh: Sweco

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và áp lực môi trường ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng giao thông xanh đóng vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải và cải thiện chất lượng sống tại các thành phố lớn. Những sáng kiến từ khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là các giải pháp được triển khai trên quy mô tổ chức, có thể tạo ra tác động lan tỏa và góp phần hình thành những thói quen di chuyển bền vững hơn trong cộng đồng.

Với chiến lược xe máy điện cho nhân viên, Sweco Việt Nam đã chủ động áp dụng các nguyên tắc bền vững vào hoạt động, phù hợp hành trình hướng tới tương lai phát thải thấp, nơi phúc lợi người lao động, trách nhiệm môi trường và tăng trưởng bền vững được gắn kết.

(Nguồn: Sweco Việt Nam)