Công ty Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế thuế

Công ty M-TP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng cho biết bị cơ quan thuế cưỡng chế gần 120 triệu đồng do lỗi kỹ thuật không đồng bộ trên hệ thống.

Đội Thuế quận 1 (TP HCM) đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH M-TP Entertainment với số tiền hơn 118,7 triệu đồng. Biện pháp cưỡng chế là trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp này.

Các quyết định có hiệu lực từ 26/6-25/7 vừa qua. Thời gian thực hiện cưỡng chế là ngày 30/11. Do công ty có 4 tài khoản ngân hàng, cơ quan thuế phải ban hành 4 quyết định cưỡng chế tương ứng.

Trả lời VnExpress, đại diện Công ty M-TP Entertainment cho biết nguyên nhân đến từ sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống đối chiếu thuế. Vấn đề phát sinh do nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp này được thực hiện tại hai địa phương khác nhau (Đồng Nai và TP HCM), dẫn đến hệ thống quản lý thuế chưa tự động bù trừ được các khoản đã nộp.

"Đây không phải nợ thuế thực tế. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật", đại diện này khẳng định.

Hiện tại, công ty đang làm việc với cơ quan thuế để khắc phục sự chênh lệch kỹ thuật này. Họ cho biết có đầy đủ chứng từ nộp thuế và cam kết luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Ảnh: Fanpage M-TP

Công ty TNHH M-TP Entertainment do ca sĩ Sơn Tùng M-TP làm người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Doanh nghiệp này thành lập từ năm 2016 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sơn Tùng mở công ty này khi tách ra hoạt động riêng sau thời gian gắn bó với "ông bầu" Quang Huy. Theo tự truyện của ca sĩ, việc thành lập Công ty M-TP Entertainment giúp anh trở thành một nhà sản xuất âm nhạc thay vì chỉ ca sĩ đơn thuần. Sơn Tùng cũng muốn công ty của mình trở thành "lò" đào tạo nghệ sĩ mới.

Trước đây, doanh nghiệp này quản lý thêm ca sĩ Kay Trần và nhà sản xuất âm nhạc onionn. Sau khi hai người này rời đi từ năm 2022, Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ duy nhất của công ty.

Tất Đạt