Công ty Sen Việt cung cấp giải pháp điều hòa cao cấp

Công ty Sen Việt cung cấp giải pháp trọn gói tư vấn, thiết kế, thi công bảo trì hệ thống điều hòa và thông gió, đáp ứng nhu cầu của nhiều loại hình công trình, nhà xưởng...

Theo đại diện Sen Việt, doanh nghiệp hoạt động với triết lý "bán giải pháp, không chỉ bán sản phẩm" trong 16 năm hoạt động. Thay vì chỉ cung cấp thiết bị điều hòa riêng lẻ, công ty thiết kế và triển khai hệ thống đồng bộ, đảm bảo đúng công suất, phân bổ luồng gió hợp lý, tiết kiệm điện năng và hài hòa với không gian kiến trúc. Mỗi công trình được thực hiện theo quy trình kỹ thuật thống nhất, sử dụng vật tư chính hãng, giúp thiết bị vận hành ổn định và kéo dài tuổi thọ.

Hệ thống điều hòa và thông gió do công ty Sen Việt cung cấp. Ảnh: Sen Việt

Sen Việt là đại lý phân phối máy điều hòa của các thương hiệu như Daikin, Panasonic, Mitsubishi... Các sản phẩm đều có chứng nhận xuất xứ (CO/CQ) đầy đủ và được nhập trực tiếp từ hãng. Công ty cũng xây dựng đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu, có khả năng triển khai các công trình có yêu cầu cao về kỹ thuật và thẩm mỹ.

Đội ngũ công ty Sen Việt trong một cuộc họp. Ảnh: Sen Việt

Đại diện công ty cho biết đã thực hiện hàng trăm dự án trên cả nước, từ nhà ở, biệt thự, văn phòng đến bệnh viện, nhà máy và trung tâm thương mại. Kinh nghiệm 16 năm qua giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình thi công, đảm bảo hệ thống vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng và phù hợp từng quy mô công trình.

Bên cạnh vai trò là nhà cung cấp giải pháp điều hòa và thông gió tổng thể, Sen Việt lên kế hoạch ứng dụng công nghệ và chuẩn hóa quy trình thi công theo tiêu chuẩn quốc tế. Đại diện công ty cho biết, các yêu cầu về chất lượng không khí, độ bền của thiết bị và hiệu quả vận hành đang ngày càng được người dùng chú trọng. Từ đó, doanh nghiệp mở rộng sang các giải pháp tích hợp như kiểm soát nhiệt, ẩm, giảm tiếng ồn, cân bằng áp suất và tối ưu dòng gió trong từng khu vực chức năng.

Trong quá trình triển khai, Sen Việt áp dụng hệ thống đánh giá tổng thể cho từng công trình dựa trên mô phỏng tải lạnh, lưu lượng gió và mức tiêu thụ năng lượng dự kiến. Điều này giúp khách hàng chủ động trong việc lựa chọn phương án phù hợp, đồng thời kiểm soát được chi phí vận hành dài hạn.

Công ty cũng chú trọng đến yếu tố thẩm mỹ, đảm bảo các đường ống và dàn lạnh bố trí hài hòa với thiết kế nội thất, đặc biệt trong các công trình cao cấp như khách sạn, biệt thự và trung tâm thương mại.

Một điểm khác biệt của Sen Việt là mô hình "bảo vệ thiết bị trọn vòng đời". Ngoài cung cấp thiết bị, công ty còn thực hiện bảo hành, bảo trì định kỳ và cung cấp linh kiện chính hãng. Đơn vị có hệ thống showroom tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, phục vụ khách hàng ở tất cả các tỉnh thành.

(Nguồn: Sen Việt)