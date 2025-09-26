Công ty Sen Vàng không vi phạm khi sử dụng tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

TP HCMTòa xác định Công ty Sen Vàng sử dụng dấu hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" không bị coi là tương tự hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký của Minh Khang.

Chiều 26/9, TAND TP HCM bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Khang (Công ty Minh Khang, trụ sở tại Hà Nội) đối với bị đơn Công ty CP quảng cáo thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) và bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng) liên quan đến việc sử dụng dấu hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" để tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam.

Theo HĐXX, năm 2019 Công ty Minh Khang được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cuộc thi sắc đẹp với tên "VIET NAM PEACE BELLA". Phần này được bảo hộ như một tên riêng, không phải phần dịch sang tiếng Việt.

Năm 2022, công ty được UBND TP Đà Nẵng cấp phép tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022", nhưng điều đó không đồng nghĩa doanh nghiệp đã được bảo hộ độc quyền tên gọi này. Trước vòng bán kết, để tránh tranh chấp, ban tổ chức đã đổi tên cuộc thi thành "Miss Peace Vietnam 2022" và được UBND Đà Nẵng chấp thuận.

Công ty Minh Khang cho rằng việc Công ty Sen Vàng tổ chức cuộc thi "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam" là sử dụng tên gọi tương tự với nhãn hiệu mà họ được bảo hộ. Tuy nhiên, tòa xác định đơn đăng ký bảo hộ với tên "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" của Minh Khang chưa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp, nên công ty không có quyền ngăn cấm người khác sử dụng. Do đó, việc Công ty Sen Vàng sử dụng dấu hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" không bị coi là tương tự hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký của Minh Khang.

Bà Phạm Kim Dung (phải) và Á hậu Ngọc Thảo (trái) trao vương miện cho Thùy Tiên trong ngày công bố cô là thí sinh Việt Nam ở Miss Grand International 2021. Ảnh: Sen Vàng

Bản án thể hiện, Công ty Minh Khang khẳng định đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cuộc thi sắc đẹp với tên gọi là "VIET NAM PEACE BELLA", năm 2019. Nội dung được bảo hộ bao gồm cả phần chữ và hình ảnh đi kèm với phần "PEACE BELLA" - được dịch ra là "sắc đẹp hòa bình" hoặc "vẻ đẹp hòa bình".

Tuy nhiên, nhiều năm qua Công ty Sen Vàng và bà Dung đã sử dụng dấu hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" để tổ chức cuộc thi sắc đẹp Miss Grand Vietnam -Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam; quảng bá thương hiệu trên nhiều phương tiện truyền thông, mạng xã hội, poster, banner... mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu (Công ty Minh Khang)

Nguyên đơn cho rằng, hành vi này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp. Do đó, Công ty Minh Khang khởi kiện, yêu cầu TAND TP HCM buộc Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung chấm dứt ngay việc sử dụng dấu hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" dưới mọi hình thức; gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan đã công bố trên các nền tảng và công khai xin lỗi trên ba số báo liên tiếp.

Phía bị đơn cho rằng, tên gọi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế" là cuộc thi sắc đẹp vì hòa bình. Từ năm 2013 đến nay, cuộc thi được tổ chức ở nhiều quốc gia, hướng tới thông điệp chấm dứt chiến tranh và bạo lực.

"Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế" là một trong sáu cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới, được du nhập vào Việt Nam từ năm 2017 và phổ biến với tên gọi Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Ngày 9/4/2021, Công ty Sen Vàng ký thỏa thuận với Miss Grand International để được sử dụng nhãn hiệu Miss Grand International (đã được bảo hộ tại Việt Nam) và tổ chức Miss Grand Vietnam nhằm tuyển chọn đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế. Từ đó đến nay, Sen Vàng đều làm thủ tục và được cơ quan chức năng cấp phép tổ chức cuộc thi này.

Việc nguyên đơn tự dịch nghĩa của phần được bảo hộ là "PEACE BELLA" sang "sắc đẹp hòa bình", "vẻ đẹp hòa bình" và gắn với tên gọi cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình", đồng thời nói bị đơn vi phạm là không có căn cứ.

Hải Duyên