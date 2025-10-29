Công ty sản xuất robot hút bụi tiên phong iRobot có thể phá sản

iRobot, nhà sản xuất robot hút bụi Roomba, gặp khó khăn tài chính lớn trong khi không tìm được người mua lại.

iRobot từng đặt cược vào vụ sáp nhập trị giá 1,7 tỷ USD từ Amazon, nhưng kế hoạch đổ vỡ vào tháng 1/2024 do vướng các quy định. Sau đó, công ty liên tục tìm kiếm người mua để giúp giải quyết khó khăn tài chính.

Đầu tuần này, trong hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), iRobot cho biết các cuộc đàm phán đều thất bại do bên mua đưa ra mức giá "thấp hơn đáng kể" so với giá cổ phiếu của họ.

"Hiện tại, chúng tôi không đàm phán với bên nào về một thương vụ mua bán hay giao dịch chiến lược tiềm năng", iRobot nêu. "Vì vậy, không có gì đảm bảo quá trình xem xét các lựa chọn chiến lược của chúng tôi sẽ dẫn đến một giao dịch hay kết quả cụ thể".

Nếu không tìm được nguồn tài trợ, iRobot sẽ phải cắt giảm đáng kể hoặc ngừng hoạt động, thậm chí xin bảo hộ phá sản. Hồi tháng 3, khi công bố báo cáo tài chính, công ty cũng cho biết có thể phá sản trong vòng 12 tháng.

Robot Roomba 980 trong phòng trưng bày của iRobot tại Bedford. Ảnh: Aram Boghosian/The Boston Globe

Thành lập năm 1990 tại Mỹ, iRobot ban đầu kiếm tiền từ việc chế tạo robot quân sự xử lý bom và tìm người sống sót trong đống đổ nát của Trung tâm Thương mại Thế giới sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Tuy nhiên, công ty bắt đầu nổi tiếng nhờ thương mại hóa thành công robot hút bụi dành cho gia đình đầu tiên trên thế giới, mang tên Roomba. Robot ra mắt lần đầu năm 2002 và hiện đã có hơn 40 triệu chiếc được tiêu thụ.

Roomba từng được coi là biểu tượng của robot hút bụi, tuy nhiên vài năm qua, iRobot đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn từ các đối thủ. Theo Mashable, Roomba tỏ ra tụt hậu trong các cuộc thử nghiệm khi nhiều robot hút bụi đối thủ đã phát triển vượt bậc, như có thể lập bản đồ laser thông minh, lau nhà, tự giặt giẻ, thậm chí trang bị cánh tay vươn ra để nhặt đồ.

iRobot cũng gặp khó khăn lớn về doanh thu vài năm qua và đang chật vật trả nợ. Tháng 7/2023, công ty vay 200 triệu USD để duy trì hoạt động với hy vọng sớm được Amazon mua lại, nhưng thương vụ đổ bể.

Thu Thảo (Theo Mashable, Independent)