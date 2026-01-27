Công ty phát hành USDT mua 27 tấn vàng

Tether, công ty phát hành USDT - stablecoin lớn nhất thế giới, mua thêm 27 tấn vàng trong quý cuối năm 2025.

Thông báo của Tether ngày 26/1 cho thấy lượng vàng họ mua trong quý IV/2025 tương đương quý trước đó. Trong quý III, giới phân tích ước tính Tether mua 26 tấn.

Tether đang trở thành lực đẩy lớn cho nhu cầu vàng, do công ty này tăng tốc mua vào để làm tài sản đảm bảo cho các stablecoin là USDT và XAUT. Stablecoin là tiền số được phát triển trên blockchain và có vai trò ổn định giá, được neo cố định theo giá tham chiếu của một tài sản khác.

1 USDT có giá tương đương 1 đôla Mỹ, trong khi giá XAUT neo với 1 ounce vàng. Tổng số token USDT đang lưu thông có giá 187 tỷ USD, trong khi số XAUT có giá 2,7 tỷ USD.

USDT do Tether phát hành hiện là stablecoin lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đang hoạt động với quy mô khiến quỹ đầu tư vàng Tether Gold Investment Fund hiện tương đương các quỹ vàng quốc gia", CEO Tether Paolo Ardoino cho biết trong thông báo. Ví dụ, Ngân hàng Trung ương Ba Lan - bên mua tích cực nhất trong nhóm ngân hàng trung ương mua thêm 35 tấn quý trước, nâng tổng vàng dự trữ lên 550 tấn.

Tether không cho biết họ hiện giữ bao nhiêu vàng tại Thụy Sĩ. Tính đến cuối tháng 12/2025, Tether nắm 16,2 tấn vàng để bảo đảm riêng cho XAUT. Stablecoin này được bảo đảm hoàn toàn bằng vàng.

Trong khi đó, theo báo cáo dự trữ cuối quý III, Tether cho biết USDT có lượng vàng đảm bảo là 12,9 tỷ USD - tương đương 104 tấn tại thời điểm đó. Dù vậy, dự trữ bảo đảm cho USDT chủ yếu vẫn là trái phiếu chính phủ Mỹ. Vàng chỉ chiếm khoảng 7%.

Mỗi USDT được bảo đảm bằng 1 USD trong dự trữ. Khi người dùng nạp vào 1 USD, Tether phát hành 1 USDT và nắm giữ tài sản có giá trị tương đương, như trái phiếu kho bạc Mỹ. Lượng dự trữ này nhằm đảm bảo khả năng quy đổi sang USD khi cần.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng 18%, có thời điểm vượt 5.100 USD trong phiên 26/1. Năm ngoái, giá tăng 64%, do nhu cầu tài sản an toàn, Mỹ nới lỏng chính sách tiền tệ, lực mua của các ngân hàng trung ương (đặc biệt là Trung Quốc) và hoạt động đầu tư kỷ lục của các quỹ ETF.

Hà Thu (theo Reuters)