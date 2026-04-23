Công ty phân phối điện thoại Apple, Xiaomi sắp bán thêm dầu nhớt

Digiworld, công ty chuyên phân phối các thương hiệu công nghệ như Apple, Xiaomi, Huawei, sẽ kinh doanh thêm ngành hàng dầu nhớt từ quý II.

Công ty cổ phần Thế giới số (Digiworld) cho biết sẽ lấn sân vào lĩnh vực công nghiệp ôtô từ giữa năm nay, trong đó dầu nhớt là ngành hàng đầu tiên doanh nghiệp này phân phối. Theo ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT Digiworld, ngành hàng này ở Việt Nam có quy mô lớn nhưng còn phân mảnh. Công ty chưa nhận thấy dư địa tăng trưởng lớn bởi chưa có doanh nghiệp phân phối nào thống trị hoàn toàn.

Ông Việt cho biết khi nhắc tới công nghiệp ôtô, hầu hết mọi người nghĩ đến phân phối xe. Digiworld đã có quan hệ đối tác với Xiaomi và Huawei, nhưng các dòng xe của họ đều thuộc phân khúc cao cấp. Người tiêu dùng trong nước hiện chưa sẵn sàng chi tiền cho xe điện Trung Quốc có giá trên 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hạ tầng trạm sạc cũng là bài toán phải giải quyết nếu muốn bán được xe điện ở giai đoạn hiện tại.

"Đây chưa phải thời điểm tham gia thị trường xe điện. Trong khi đó, các sản phẩm tiêu dùng thường xuyên như dầu nhớt, săm lốp lại phù hợp và hấp dẫn hơn nên chúng tôi quyết định chọn", ông Việt lý giải.

Người đứng đầu HĐQT Digiworld cho rằng thách thức lớn nhất khi bước vào ngành hàng dầu nhớt là tìm được nhân sự phù hợp. Chi phí phát sinh ban đầu chủ yếu để xây dựng đội ngũ tiếp thị và bán hàng. Công ty hiện chưa tốn quá nhiều chi phí vốn để nhập hàng tồn kho. Họ cũng không lo ngại về mặt vận hành khi liên tục mở rộng ngành hàng, bởi cho rằng quy trình phân phối và khai phá thị trường thiết bị điện tử hay dầu nhớt đều có sự tương đồng.

Ông Đoàn Hồng Việt phát biểu tại phiên họp cổ đông thường niên 2026. Ảnh: DGW

Mở rộng ngành hàng là hoạt động thường xuyên của Digiworld, nhằm bù đắp cho sự bão hòa của thị trường điện thoại. Công ty ra đời năm 1997 và ban đầu tập trung phân phối các thương hiệu công nghệ như Apple, Xiaomi, Dell, Lenovo, Huawei... Sau đó, họ mở rộng thêm ngành hàng thiết bị gia dụng, tiêu dùng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắp tới là dầu nhớt.

Năm ngoái, công ty lần đầu chạm mốc doanh thu tỷ USD (đạt hơn 27.240 tỷ đồng). Đây là mục tiêu được ban lãnh đạo đề cập nhiều lần trong vài năm qua nhưng trễ hẹn do lạm phát tăng khiến nhu cầu tiêu dùng giảm. Công ty dự tính năm nay nối dài chuỗi doanh thu tỷ USD với mục tiêu tăng 18% lên 31.500 tỷ đồng; còn lợi nhuận sau thuế cao hơn cùng kỳ 20%, lên 660 tỷ đồng.

Quý đầu năm, doanh thu đạt 8.500 tỷ đồng và lãi hơn 200 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết laptop và máy tính bảng có doanh số gấp đôi cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 33%. Ngành hàng thiết bị văn phòng và gia dụng cũng tăng 92% và 80% so với ba tháng đầu năm ngoái.

Phương Đông