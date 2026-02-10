Công ty phân phối Apple, Xiaomi ở Việt Nam lần đầu thu tỷ USD

Digiworld, công ty phân phối hàng chục thương hiệu điện thoại, điện tử và thực phẩm, năm ngoái thu hơn 27.240 tỷ đồng và lãi sau thuế 555 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý cuối năm ngoái của Công ty cổ phần Thế giới số (Digiworld, mã chứng khoán: DGW) ghi nhận nhiều chỉ tiêu tài chính tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ.

Theo Chủ tịch HĐQT Đoàn Hồng Việt, doanh số máy tính xách tay và máy tính bảng tăng đến 76%, đạt hơn 2.000 tỷ đồng nhờ nhu cầu nâng cấp các dòng máy tính tích hợp AI và giá bán trung bình cải thiện do giá RAM tăng vọt. Đối với mảng điện thoại di động, công ty cũng ghi nhận doanh số khởi sắc bởi đợt ra mắt iPhone 17 và sự trở lại của thương hiệu Motorola.

Thiết bị văn phòng và gia dụng cũng tăng khoảng gấp rưỡi so với cùng kỳ, lần lượt đạt 1.910 tỷ đồng và 567 tỷ đồng. Hàng tiêu dùng gồm các sản phẩm chăm sóc cá nhân, sữa dinh dưỡng... là ngành duy nhất tăng trưởng âm, đạt 295 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, Digiworld thu 27.242 tỷ đồng, tăng gần 21% so với năm trước và đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử hoạt động gần ba thập kỷ. Kết quả này cũng vượt mục tiêu 25.450 tỷ đồng để giúp công ty lần đầu có doanh số tỷ USD.

Đây là mục tiêu được ban lãnh đạo Digiworld đề cập nhiều lần trong vài năm gần đây. Khoảng 3 năm trước, công ty lên kế hoạch doanh thu 26.300 tỷ đồng để hiện thực hóa mục tiêu này, nhưng thất bại. Ban lãnh đạo khi đó nói rằng nguyên nhân chính bị trễ hẹn là do lạm phát và thất nghiệp tăng khiến nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh.

Trừ hết chi phí, năm ngoái Digiworld lãi sau thuế 555 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Kết quả này vẫn kém mức kỷ lục hơn 650 tỷ đồng được công ty thiết lập vào năm 2022.

Digiworld ra đời năm 1997 và tập trung phân phối các thương hiệu công nghệ như Apple, Xiaomi, Dell, Lenovo, Huawei... Công ty sau đó mở rộng thêm ngành hàng thiết bị gia dụng, tiêu dùng và sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Công ty dự báo doanh thu năm nay đạt 31.500 tỷ đồng và lãi ròng 660 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 20% so với năm trước.

Chia sẻ tại buổi gặp nhà đầu tư mới đây, ông Đoàn Hồng Việt cho biết thiết bị gia dụng sẽ là trụ cột tăng trưởng mới nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh. Đối với ngành hàng máy tính xách tay, doanh số năm nay dự báo tăng trưởng 9-10%, còn điện thoại đi ngang hoặc chỉ tăng nhẹ.

Theo ông Việt, công ty sẽ gia nhập ngành hàng liên quan đến vật tư ôtô và xe máy trong năm nay bởi đánh giá quy mô thị trường này rất lớn, nhưng chưa có doanh nghiệp chiếm thị phần áp đảo.

Digiworld hiện có tổng tài sản hơn 11.250 tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm ngoái. Trong số này có hơn 4.400 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng khoảng 1.000 tỷ đồng. Theo ông Việt, biến động này do công ty chủ động tích trữ hàng tồn kho vì dự đoán giá bán sản phẩm sẽ tiếp tục nhích lên trong bối cảnh thiếu chip nhớ và ổ cứng SSD.

Phương Đông