Công ty phần mềm Việt đặt mục tiêu kỳ lân công nghệ

Rikkeisoft, nhà cung cấp dịch vụ phần mềm thuê ngoài (outsourcing), chuyển hướng sang cung cấp giải pháp, đầu tư vào AI với mục tiêu trở thành kỳ lân công nghệ.

Thông điệp được ông Tạ Sơn Tùng, nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Rikkeisoft, chia sẻ tại sự kiện Rikkei Global Summit 2025, sáng 10/10. Thành lập năm 2012, công ty hiện là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ số lớn tại Việt Nam với hơn 2.200 nhân sự, hoạt động tại 5 thị trường, nổi bật với dịch vụ phần mềm outsourcing và Nhật Bản là thị trường lớn nhất.

Trong bối cảnh ngành phần mềm toàn cầu chuyển mình mạnh mẽ trước tác động của AI, ông Tùng cho biết sẽ đầu tư mạnh vào AI và coi là động lực tăng trưởng cốt lõi. Công ty cũng phát triển nguồn nhân lực thông qua hợp tác với các trường đại học, đồng thời mở rộng thị trường toàn cầu, chuyển từ outsourcing sang cung cấp giải pháp tư vấn công nghệ. Cuối cùng, Rikkeisoft sẽ thực hiện IPO, hướng tới trở thành "unicorn công nghệ" Việt Nam.

"Unicorn" là thuật ngữ chỉ công ty khởi nghiệp có giá trị vốn hóa một tỷ USD. Việt Nam có bốn unicorn gồm VNG, VNLife, MoMo và Sky Mavis. "Để làm được điều này, chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng 50% mỗi năm", ông Tùng nói.

Ông Tạ Sơn Tùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lưu Quý

Tại sự kiện, ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đánh giá cao định hướng của Rikkeisoft, nhưng chỉ ra các thách thức với lĩnh vực outsourcing.

Cấu trúc của một dự án phần mềm thường gồm ba tầng: tầng Khái niệm, nơi am hiểu nghiệp vụ kinh doanh, tầng Logic - nơi thiết kế hệ thống, và tầng Vật lý - nơi viết code. Việc gia công phần mềm nằm ở tầng vật lý. Theo ông Dũng, đây là lĩnh vực quan trọng với quy mô toàn cầu hơn 1.100 tỷ USD năm 2025, nhưng cũng đối mặt với yêu cầu của một sự "cập nhật phần mềm" toàn thế giới, trong bối cảnh AI Agent đang phát triển và định hình lại lĩnh vực. Một số quốc gia, như Ấn Độ cũng đang cạnh tranh mạnh mẽ ở thị trường này.

"Trong thập kỷ tới, cuộc chiến không phải là cạnh tranh về giá rẻ, mà là cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá trị. Con đường duy nhất là đi lên từ người gia công ở tầng Vật lý trở thành người đồng sáng tạo ở tầng Khái niệm", ông nói, gợi mở hướng đi cho doanh nghiệp gia công phần mềm là "đồng hành, đồng sáng tạo" cùng khách hàng.

Ông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lưu Quý

Rikkeisoft cho biết thời gian tới, họ sẽ tập trung thực hiện chiến lược Go Global, mở rộng mạng lưới chi nhánh tại các thị trường trọng điểm, song song với việc phát triển hệ sinh thái tư vấn - sản phẩm - giải pháp công nghệ toàn diện, nhằm đưa công nghệ Việt Nam ra thế giới.

Lưu Quý