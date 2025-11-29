Công ty ông Trần Bá Dương sắp tăng vốn

Tập đoàn Trường Hải (Thaco) dự kiến chia cổ tức để nâng vốn điều lệ lên gần 40.520 tỷ đồng, cao hơn hiện tại khoảng 10.000 tỷ đồng.

Trong thông báo mới đây, Thaco cho biết đợt chia cổ tức và tăng vốn thực hiện trong tháng sau. Tỷ lệ cổ tức là 3:1, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 3 cổ phần sẽ nhận 1 cổ phần mới.

Theo lãnh đạo Thaco, việc tăng vốn thông qua chia cổ tức để "ghi nhận và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đồng thời bổ sung nguồn lực tài chính triển khai các dự án đầu tư trọng điểm". Công ty cho rằng việc này cũng nhằm củng cố nền tảng cho chiến lược mở rộng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng, dịch vụ và logistics.

Lần gần nhất Thaco tăng vốn điều lệ là tháng 8/2020, từ 16.950 tỷ đồng lên 30.510 tỷ đồng. Giữa tháng này, công ty giảm vốn khoảng 120 tỷ đồng khi mua lại cổ phiếu ESOP từ một số cổ đông là cán bộ nhân viên. Ban lãnh đạo cho biết điều này không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh hay tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai.

Theo số liệu gần nhất được công bố vào tháng 5 năm nay, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương và gia đình nắm 72% vốn tại Thaco. Tập đoàn Jardine Matheson (cổ đông chiến lược hơn 17 năm tại Thaco) sở hữu 26,6% vốn. Phần còn lại 1,4% thuộc về cán bộ nhân viên công ty.

Ông Trần Bá Dương từng cho biết cá nhân ông và gia đình có thể giảm sở hữu tại Thaco còn 51% thông qua tăng vốn và bán cổ phần để thu xếp vốn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Trong văn bản đề xuất thực hiện dự án, Thaco ước tính tổng mức đầu tư là 61,35 tỷ USD. Công ty dự kiến tự thu xếp 20%, tương đương 12,27 tỷ USD. Phần còn lại hơn 49 tỷ USD là vốn vay từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, đề xuất được Chính phủ bảo lãnh và hỗ trợ lãi suất trong vòng 30 năm.

Thaco hiện là doanh nghiệp đa ngành với 6 mảng kinh doanh chủ lực gồm ôtô, cơ khí - công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đầu tư - xây dựng, thương mại - dịch vụ và logistics. Công ty do ông Trần Bá Dương gây dựng vào năm 1997, bắt đầu từ một đơn vị chuyên nhập khẩu xe cũ và cung cấp phụ tùng sửa chữa ôtô.

Hiện tại, ôtô vẫn là nguồn thu chính. Công ty đặt mục tiêu mảng này mang về 80.847 tỷ đồng và xuất khẩu đạt hơn 35 triệu USD trong năm nay. Mảng cơ khí và công nghiệp dự kiến đóng góp hơn 14.400 tỷ đồng doanh thu, còn nông nghiệp mang về 8.340 tỷ đồng từ các vườn cây ăn trái (chuối, sầu riêng, xoài, bưởi) và gia súc. Mảng thương mại dịch vụ và logistics dự kiến đóng góp doanh thu ít hơn, lần lượt khoảng 6.810 tỷ đồng và 5.400 tỷ đồng.

Cuối tháng 8, Thaco trải qua đợt thay đổi nhân sự cấp cao khi ông Phạm Văn Tài tự nguyện xin nghỉ sau 7 năm giữ chức Tổng giám đốc. Vị trí được ông Trần Bá Dương kiêm nhiệm. Công ty cùng lúc bổ nhiệm 3 phó tổng giám đốc, giám đốc tài chính và giám đốc nhân sự. Ban lãnh đạo cho biết việc bổ nhiệm nhằm kiện toàn bộ máy điều hành, bảo đảm tính kế thừa và liên tục đổi mới trong quản trị.

Trước đó, công ty đề cập năm nay đặc biệt chú trọng đến sự cân đối giữa đội ngũ lãnh đạo, quản lý lâu năm và lớp nhân sự trẻ, năng động nhằm đáp ứng xu thế chuyển đổi số và kinh tế số.

Phương Đông