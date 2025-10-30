Công ty ông Lê Phước Vũ lãi gấp rưỡi mục tiêu

Doanh thu thụt lùi nhưng Công ty Hoa Sen báo lãi sau thuế 732 tỷ đồng, cao nhất bốn năm qua và vượt xa mục tiêu ban đầu.

Tập đoàn Hoa Sen, nơi ông Lê Phước Vũ giữ chức Chủ tịch HĐQT, mới đây cho biết doanh thu thuần cả niên độ tài chính (từ 1/10/2024 đến 30/9/2025) xấp xỉ 36.540 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Kết quả nằm trong dự tính của công ty bởi hai kịch bản doanh thu đề ra ban đầu đều thụt lùi so với niên độ trước.

Tuy nhiên, tín hiệu khả quan là lợi nhuận gộp lại tăng 6%, lên trên 4.500 tỷ đồng nhờ kiểm soát tốt giá nguyên liệu đầu vào. Trừ hết chi phí, công ty lãi sau thuế 732 tỷ đồng, tăng 42% so với niên độ trước và đánh dấu mức cao nhất trong bốn năm qua. Khoản lãi này gần gấp rưỡi mục tiêu lợi nhuận theo phương án khả quan (500 tỷ đồng), đồng thời vượt 83% so với phương án thận trọng (400 tỷ đồng).

Ban lãnh đạo Hoa Sen cho biết thị trường tôn thép một năm qua đối mặt với rất nhiều thách thức. Giá nguyên liệu biến động bất thường, không theo quy luật nào. Xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, cộng thêm các rào cản kỹ thuật và thuế quan khắt khe từ những thị trường lớn (nhất là Mỹ) gây áp lực cho hoạt động xuất khẩu.

Ở trong nước, nhu cầu tiêu thụ thép có tín hiệu phục hồi nhờ chính sách thúc đẩy đầu tư công, xây dựng hạ tầng và sự khởi sắc của thị trường bất động sản. "Tuy nhiên, ngành thép vẫn đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt do tình trạng dư thừa công suất sản xuất", ban lãnh đạo công ty viết trong báo cáo kết quả kinh doanh mới đây.

Trước đó, tại phiên họp cổ đông thường niên giữa tháng 3, ông Lê Phước Vũ cũng đề cập những thách thức này. Theo ông, "ngành tôn thép hiện nay giỏi lắm chỉ đi ngang, còn xu thế chung là đi xuống". Do đó, ông cho rằng Hoa Sen cần chuyển hướng chiến lược từ nhà sản xuất thành nhà phân phối (bao gồm tôn thép và các mặt hàng vật liệu xây dựng) để duy trì doanh số vài tỷ USD.

Tính đến cuối tháng 9, Hoa Sen đang có hơn 4.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tổng giá trị tài sản xấp xỉ 18.950 tỷ đồng, trong đó, khoảng 43% là hàng tồn kho.

Công ty đang nợ hơn 7.600 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu niên độ. Biến động này chủ yếu đến từ việc giảm vay ngắn hạn ngân hàng, nhờ đó tỷ lệ nợ ngân hàng trên vốn chủ sở hữu còn chưa đến 0,4 lần.

Phương Đông