Công ty ông Lê Phước Vũ bình quân lãi 70 tỷ đồng mỗi tháng

8 tháng đầu niên độ tài chính 2024-2025, Hoa Sen lãi sau thuế 567 tỷ đồng, tương đương 70 tỷ đồng một tháng, vượt mục tiêu theo kịch bản thận trọng lẫn khả quan.

Ngày 11/6, Tập đoàn Hoa Sen cho biết họ ghi nhận doanh thu thuần 3.162 tỷ đồng và lãi sau thuế 104 tỷ đồng trong tháng 5. Nhờ đó, lũy kế từ đầu niên độ tài chính (bắt đầu vào tháng 10/2024) đến nay tăng lên 25.100 tỷ đồng doanh thu và 567 tỷ lợi nhuận.

Sản lượng và doanh thu đều mới đạt khoảng 66% kế hoạch cả niên độ, nhưng lợi nhuận hiện tại vượt 42% mục tiêu theo kịch bản thận trọng nhất là 400 tỷ đồng. Nếu so với phương án lợi nhuận khả quan 500 tỷ đồng, họ cũng vượt khoảng 13%.

Hiện mỗi tháng Hoa Sen lãi khoảng 71 tỷ đồng, trong khi số liệu bình quân của giai đoạn 9 tháng đầu niên độ trước đạt 77 tỷ đồng.

Kết quả này khả quan hơn so với dự báo hồi đầu năm của ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Tại phiên họp thường niên giữa tháng 3, ông Vũ nhận định xuất khẩu tôn thép năm nay đối mặt khó khăn do chủ nghĩa bảo hộ thương mại ở nhiều quốc gia. Ngay tại thị trường nội địa, nhu cầu tiêu thụ rất thấp, trong khi nguồn cung dư thừa nên các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt. Dựa trên dự báo của ông Vũ, Hoa Sen lên kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2024-2025 thụt lùi so với cùng kỳ.

Ông Vũ Văn Thanh - Tổng giám đốc Hoa Sen cho biết việc Mỹ, một trong những thị trường xuất khẩu chủ lực trước đây, điều chỉnh mức thuế nhập khẩu thép và nhôm từ mức 25% lên 50% không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Trước đây, họ từng xuất khẩu 15.000-20.000 tấn tôn mạ vào Mỹ nhưng hoạt động này đã tạm ngưng từ tháng 9/2024 do ảnh hưởng của cuộc điều tra chống bán phá giá, cũng như tâm lý thận trọng của phía khách hàng.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Shinhan (SSV), việc hụt sản lượng từ các thị trường xuất khẩu chủ lực buộc doanh nghiệp của ông Lê Phước Vũ đẩy mạnh tiêu thụ nội địa. Vì vậy, động lực tăng trưởng của họ trong nửa cuối năm nay đến từ sản lượng trong nước cải thiện khi thị trường bất động sản bắt đầu sôi động, đầu tư công được đẩy mạnh. Mảng phân phối vật liệu xây dựng và nội thất cũng được dự báo đóng góp nhiều hơn vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này.

SSV dự đoán doanh thu và lợi nhuận niên độ tài chính 2024-2025 vượt kế hoạch ban lãnh đạo Hoa Sen đề ra, lần lượt đạt 40.392 tỷ và 623 tỷ đồng.

Phương Đông