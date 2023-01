Công ty ông Johnathan Hạnh Nguyễn lãi gấp 77 lần năm trước

Sasco báo lãi trước thuế năm 2022 xấp xỉ 230 tỷ đồng, gấp 77 lần cùng kỳ và vượt xa kế hoạch 82 tỷ đồng công ty đề ra trước đó.

Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất (Sasco) do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch, ghi nhận doanh thu quý cuối năm ngoái xấp xỉ 560 tỷ đồng, tăng chín lần so với cùng kỳ 2021. Nguồn thu từ hoạt động bán hàng miễn thuế và phòng chờ sân bay đều tăng trưởng hai chữ số. Sau khi trừ chi phí, Sasco báo lãi sau thuế đạt 89 tỷ đồng, gấp 33 lần so với cùng kỳ. Con số này đánh dấu giai đoạn lãi đậm nhất trong ba năm qua và cao hơn cả những quý trước khi Covid-19 bùng phát ở Việt Nam.

Ban lãnh đạo cho biết kết quả kinh doanh biến động mạnh do hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất dần hồi phục với lượng khách đi và đến ga quốc nội, quốc tế đều tăng vọt. Ngoài ra, công ty còn có khoản lợi nhuận tài chính đột biến do nhận cổ tức từ những đơn vị có vốn góp và chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

Cả năm 2022, Sasco có doanh thu 1.400 tỷ đồng, gấp bốn lần cùng kỳ năm trước đó và vượt kế hoạch đề ra ban đầu khoảng 5%. Lợi nhuận trước thuế cả năm xấp xỉ 230 tỷ đồng, gấp 77 lần so với cùng kỳ 2021 và cũng là mức cao nhất trong ba năm trở lại đây.

Tổng tài sản tính đến cuối năm ngoái đạt trên 2.040 tỷ đồng, tăng khoảng 500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Công ty này đang trích lập gần 300 tỷ đồng nợ khó đòi.

Sasco hiện nợ khoảng 520 tỷ đồng, gấp bốn lần số đầu năm ngoái. Nợ mới phát sinh chủ yếu liên quan đến IPP Group – một công ty của gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Tại Sasco, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang giữ chức Chủ tịch từ giữa năm 2017, còn vợ là bà Lê Hồng Thuỷ Tiên tham gia Hội đồng quản trị. Ba công ty liên quan đến doanh nhân này đang nắm hơn 45% vốn.

Phương Đông