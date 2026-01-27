Công ty ở Quảng Ngãi tặng hơn 5.000 máy tính bảng cho công nhân

Công ty Mensa tặng 5.258 máy tính Xiaomi Pad 2 để người lao động và con cái thêm điều kiện học tập, tra cứu thông tin.

Ngày 27/1, ông Đinh Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận công nhân, người lao động của Công ty TNHH Mensa Industries, thuộc KCN VSIP và Tịnh Phong Quảng Ngãi vừa được tặng máy tính bảng Xiaomi Pad 2 trong chương trình Khai Xuân - Khai trí tuệ do doanh nghiệp tổ chức cuối tuần qua.

Người lao động công ty Mensa cầm phiếu quà tặng để nhận máy tính bảng. Ảnh: Thiên Thanh

Theo đó, 5.258 công nhân ký hợp đồng lao động trước 30/9 năm ngoái, đều được tặng mỗi người một thiết bị. Trên thị trường, giá mỗi chiếc ipad khoảng 4 triệu đồng. Tổng chi phí quà tặng khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn tiền các đối tác của Mensa trích một phần lợi nhuận để hỗ trợ người lao động

Sau khi hai xe tải chở quà tặng tới hai cơ sở ở KCN và Tịnh Phong, các công nhân đã xếp hàng, đổi phiếu quà tặng để được nhận quà. "Tôi đã làm bốn năm ở công ty và rất háo hức từ lúc nhận phiếu quà tặng, món quà này rất thiết thực", một nam công nhân của Mensa nói.

Người lao động của công ty Mensa nhận máy tính bảng. Ảnh: Thanh Thiên

Tại chương trình, lãnh đạo Mensa nói "người lao động là tài sản quý của doanh nghiệp". Trong thời đại số, công ty tặng máy tính bảng với mong muốn giúp người lao động và con em có thêm điều kiện để học tập trực tuyến, tra cứu thông tin.

Mensa Industries Quảng Ngãi là doanh nghiệp dệt may vốn đầu tư nước ngoài. Theo Sở Nội vụ Quảng Ngãi, công ty có 5.746 người lao động, năm nay, lương bình quân hơn 8 triệu đồng, cao nhất 41,7 triệu đồng. Hiện công ty này chưa công bố mức thưởng Tết.

Tết Năm Giáp thìn 2024, Mensa Industries cũng gây xôn xao khi tặng 4.400 chiếc tivi 40 inch cho toàn bộ công nhân đang làm việc tại đây. Món quà này xuất phát từ việc các đối tác của họ trích một phần lợi nhuận để hỗ trợ người lao động khi đã hoàn thành tốt các đơn hàng trong quý IV.

Phạm Linh